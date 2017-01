FOX SPORTS

Pesando a folha salarial do Villarreal, Alexandre Pato pode ter um futuro nada original: O futebol chinês. Segundo matéria publicada nesta quinta-feira (26 de janeiro) pelo diário espanhol Marca, o brasileiro estaria na mira do Tianjin Quanjian, clube de Luis Fabiano, que foi recém-promovido a elite do futebol do país. Ainda segundo o jornal, o atacante teria o seu salário triplicado.

Gilmar Veloz, representante do jogador, inclusive já teria sido procurado pelos chineses, que tem intenção de fechar o negócio por Pato até o fim desta semana. Pelo lado do Villarreal, não deve haver jogo-duro, já que os espanhóis devem contar com os retornos dos atacantes Cédric Bakambu e Roberto Soldado, além da contratação de Adrían López, livre no mercado após ter sido dispensado do Porto, e que deve fechar com o Submarino Amarelo nos próximos dias.

Pato, que foi contratado pelo Villarreal em julho do ano passado por R$ 10 milhões junto ao Corinthians, tem vínculo com os espanhóis até o fim de 2020, onde recebe cerca de 2 milhões de euros anuais, algo em torno de R$ 6,8 milhões, um dos salários mais caros da equipe. Fala-se muito na possibilidade do atacante ser o substituto de Luis Fabiano, que aos 36 anos, tenta a sua liberação junto ao Tianjin para um retorno ao futebol brasileiro, possivelmente para o Vasco. Isso porque no futebol chinês, apenas três estrangeiros podem disputar uma mesma competição, e além do Fabuloso, o clube já conta com Geuvânio e o meia belga recém-contratado, Axel Witsel.

Desde que chegou ao futebol espanhol, Pato entrou em campo em 14 partidas pela La Liga– 11 delas como titular- com dois gols marcados. O atacante já não marca há cinco jogos pela equipe.