TERRA

Anderson Silva está fora do UFC Rio. Depois de esperar por um mês até que a organização encontrasse um adversário para substituir seu rival inicial, Kelvin Gastelum, para entrar em um acordo para a apresentação no dia 3 de junho, Spider desistiu de fazer parte do evento e anunciou o fim de seu camp.

O brasileiro estava em preparação no Rio de Janeiro para o o UFC 212. Após o doping de Gastelum, Anderson ficou sem adversário para o show e não chegou a um acordo junto a organização para definir seu substituto.

Na semana passada, Spider chegou a reclamar de “falta de respeito” do UFC com ele devido a demora para encontrar um rival que pudesse mantê-lo na edição brasileira do evento. Anderson chegou a dizer que gostaria de enfrentar Yoel Romero em disputa de cinturão interino dos médios, ideia que foi vetada pelo presidente da organização, Dana White.

Aos 42 anos, Anderson Silva soma 34 vitórias, oito derrotas e um No Contest (luta sem resultado). Em sua última apresentação, ele venceu Derek Brunson, na decisão dos juízes, pelo UFC 208.