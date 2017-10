ISTOÉ

Elano só vai comandar o time do Santos nas sete rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador, que formará a comissão técnica com Robson Fernandes e Serginho, não vai ser o técnico da equipe em 2018. O presidente Modesto Roma Junior revelou que o interino vai se “formar” no próximo ano, referindo-se a futuros cursos que o profissional deverá realizar para iniciar uma nova carreira.

Elano substitui Levir Culpi, que foi demitido na noite do último sábado, logo após a derrota, por 2 a 1, para o São Paulo, no clássico disputado no estádio do Pacaembu, na capital paulista.

Com isso, a diretoria santista deve iniciar nos próximo dias a procura para encontrar um novo treinador. Modesto Roma Junior, porém, antes vai enfrentar as eleições de 9 de dezembro, quando será candidato a um novo mandato.

Se com Levir Culpi o elenco santista teria dois dias de folga e só iria se reapresentar nesta terça-feira, com Elano os trabalhos serão reiniciados nesta segunda, visando ao jogo de sábado, às 17 horas, contra o Atlético Mineiro, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.