Torcedores do Palmeiras picharam nesta segunda-feira o estádio Allianz Parque. Os vândalos criticaram a atuação do time, que neste domingo foi derrotado em partida contra o Audax, 2 a 1, pelo Campeonato Paulista.

"Queremos elenco campeão". "Cadê o futebol?", "Acabou a paz, pilantras", foram algumas das pichações na entrada do estádio alviverde.

A administração do estádio providenciou nesta segunda de manhã a pintura da parede pichada,

O alvo dos protestos foi a diretoria do Palmeiras, que contratou diversos jogadores para a temporada, cujos reforços ainda não deram resultado em campo.

O sucesso do plano Avanti e os retornos financeiros obtidos com patrocinadores fizeram o Palmeiras ir às compras. Somente neste ano, o clube trouxe os seguintes reforços: Jean, Vagner (goleiro), Roger Carvalho, Edu Dracena, Rodrigo, Moisés, Erik e Régis, além do acerto para a permanência de Rafael Marques. Destes, apenas Edu Dracena é considerado titular no esquema do técnico Cuca.

Responsável pela indicação dos reforços, o gerente de futebol Alexandre Mattos é contestado internamente pelos resultados ruins do time no ano. Mesmo com um elenco numeroso (36 atletas compõem o plantel), o técnico Cuca cogita mais reforços.

A lateral-direita e a criação no meio-campo são os setores que o Palmeiras considera carente de opções. Principal nome para a meia, Cleiton Xavier segue afastado dos jogos para se recuperar de lesão.

O Palmeiras tem acumulado insucessos no ano. O clube já perdeu 3 vezes no atual Paulistão, dividindo a liderança com o Ituano.

Na Libertadores, o time alviverde perdeu o duelo contra o Nacional e ficou em situação delicada rumo às oitavas do torneio. O Palmeiras soma 4 pontos e está na terceira colocação, quatro pontos a menos que o líder Nacional. O Rosario é o segundo, com 7 pontos.