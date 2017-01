TERRA

Agora é oficial: o meia-atacante Thiago Neves vestirá as cores do Cruzeiro em 2017. Após imbróglio com o antigo time do jogador, o Al Jazira, dos Emirados Árabes, o atleta foi confirmado na tarde desta quinta-feira para um contrato de três temporadas com a Raposa.

O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, já tinha informado a contratação na última segunda-feira, na missa de ação de graças pelo aniversário de 96 anos do clube. Na ocasião, o mandatário não poderia falar sobre o assunto a pedidos dos empresários para não atrapalhar a negociação que ainda não estava fechada, entretanto, a pressão da torcida foi maior e ele não conseguiu segurar.

Thiago Neves estava no Al Jazira, mas desde outubro foi informado que não fazia mais parte dos planos da equipe. O problema, no entanto, é que o jogador parou de receber os pagamentos. O atleta entrou com pedido de rescisão e precisou recorrer a Fifa para ser liberado.

O meia chega para o Cruzeiro para um contrato de três anos. Detalhes, porém, não foram informados. O jogador aumenta a lista de reforços da Raposa na temporada que já confirmou os nomes de o zagueiro Luis Caicedo, do Independiente Del Valle, o lateral-esquerdo, Diogo Barbosa que jogou pelo Botafogo na temporada 2016, e o volante Hudson, do São Paulo.

Thiago Neves foi revelado pelo Paraná Clube, mas se destacou no Fluminense e Flamengo. Ele já conquistou títulos importantes na carreira, como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Em 2007, com uma boa campanha no tricolor carioca foi Bola de Ouro da revista Placar.