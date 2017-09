UOL ESPORTE

Cícero é reforço do Grêmio. Horas depois do meia rescindir com o São Paulo, o clube gaúcho fechou contrato de olho na reta final da Copa Libertadores. O contrato terá validade de três meses e o anúncio oficial deve ocorrer até a sexta-feira, quando o jogador é aguardado em Porto Alegre.

Conforme mostrou o UOL Esporte, Cícero será reforço do Tricolor gaúcho na reta final do torneio continental. Como já disputou 10 jogos no Brasileirão, o meia será preparado para os duelos diante do Barcelona de Guaiaquil, do Equador, pela semifinal.

O primeiro jogo está marcado para 25 de outubro e a partida de volta, em Porto Alegre, ocorre em 1º de novembro.

No São Paulo, Cícero estava afastado do time profissional. Vinha treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda junto com atletas que retornaram de empréstimo.

Fora dos planos de Dorival Júnior desde o começo de agosto, o jogador chegou a receber uma proposta dos Emirados Árabes e foi procurado por um clube do futebol europeu. No entanto, o meio-campista recusou as ofertas.

Contratado no início deste ano a pedido de Rogério Ceni, o meio-campista esteve envolvido em duas polêmicas. No clássico com o Corinthians, durante o Campeonato Paulista, ele foi atingido por uma prancheta chutada por Ceni durante um momento de fúria no intervalo. Depois, ele foi questionado pelo ex-goleiro durante um treino por ter levado o filho para acompanhar a atividade no CT da Barra Funda. A situação gerou um mal-estar entre os dois.