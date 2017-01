FOX SPORTS

Em comunicado oficial no seu site, o Spartak Moscou (RUS) anunciou que o volante Rômulo rescindiu o seu contrato com a equipe. O clube afirmou que as duas partes entraram em um acordo mútuo e ainda desejou sucesso na carreira do atleta de 26 anos. Como o FOXSports.com.br noticiou em primeira mão em dezembro do ano passado, o ex-jogador do Vasco já está acertado com o Flamengo. O clube carioca também confirmou a chegada do atleta em suas redes sociais.

Rômulo tinha pendências financeiras com o clube russo e viajou na última quarta-feira (11 de janeiro) para Moscou para negociar a sua liberação. O jogador, que tinha contrato com o Spartak até a metade de 2017, ficou quatro temporadas na equipe, disputando 69 jogos e marcando quatro gols no período. Ele foi contratado junto ao Vasco em 2012 por 8 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões).

Pela Seleção Brasileira, Rômulo já disputou oito partidas e foi uma vez às redes. Em 2012, ele fez parte da equipe que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres. No Flamengo, o volante chega para disputar vaga com Willian Arão, Márcio Araújo, Ronaldo e o colombiano Cuéllar.