O São Paulo não contará com a volta de Hernanes na temporada 2017, pelo menos é o que destaca um dos principais jornais italianos nesta segunda-feira (6 de fevereiro). O TuttoSport, diário localizado em Turim, cidade da Juventus, afirmou que o volante do atual pentacampeão da Serie A TIM esteve muito próximo de um retorno ao Tricolor paulista, mas a proposta do Hebei Fortune (CHN) encerrou a negociação.

Segundo a publicação, o clube chinês ofereceu salário de 8 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões de reais) por ano e teria convencido o jogador a se transferir para o país asiático. A Velha Senhora receberá 11 milhões de euros (R$ 38 milhões) pelo negócio e deverá usar o dinheiro para fechar no meio do ano as contratações dos jovens Rodrigo Bentancur, do Boca Juniors (ARG), e Sead Kolasinac, do Schalke 04 (ALE).

Caso retornasse ao São Paulo, Hernanes seria o quinto reforço da equipe na temporada, se juntando ao goleiro Sidão, ao volante Cícero e aos atacantes Wellington Nem e Neílton. Revelado na base do clube, o ‘Profeta’ chegou ao time principal em 2005, disputou 215 jogos oficiais, marcou 33 gols e conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro. Ele foi vendido à Lazio em 2010 por 13,5 milhões de euros (R$ 31 milhões na época).