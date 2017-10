GLOBO ESPORTE

Após ser fotografado com o uniforme do Palmeiras por baixo da camisa polo da Seleção Brasileira e postar nas redes sociais uma homenagem ao ex-goleiro Marcos, o atacante Neymar admitiu que gostaria de defender as cores do clube em algum momento da carreira.

– Olha, não sei, ninguém sabe o dia de amanhã, mas seria um grande prazer – respondeu o craque da Seleção, em depoimento à TV Palmeiras.

Questionado sobre a infância palmeirense, o craque contou quem eram seus ídolos. Todos, é claro, com passagens marcantes pelo Verdão:

– Eu era palmeirense, desde pequenininho gostava muito sempre de verde, do Palmeiras. Bom, não tenho muita história como torcedor porque era muito pequeno, mas meus ídolos eram Evair, Marcos, Rivaldo, Alex… São os caras em quem me espelhava e acabei virando palmeirense por causa deles.

Neymar esteve neste domingo treinando com a Seleção no centro de treinamento alviverde. A equipe dirigida pelo técnico Tite disputará na terça-feira, na Arena do Palmeiras, sua última partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo: o Brasil enfrenta o Chile, a partir das 20h30 (de Brasília).

O Palmeiras aproveitou para divulgar em suas redes sociais a visita de Neymar à Academia. O jogador conheceu a estrutura e disse que está “excelente”.