TERRA

O ex-jogador argentino Diego Maradona garantiu que não utiliza drogas há 13 anos, em trecho de entrevista que será exibida neste sábado, veiculado hoje pelo programa Amici , da emissora italiana Canale 5 .

“Há 13 anos eu não me drogo. Agora, me divirto jogando futebol com meus filhos”, disse ‘El Pibe’, em um dos fragmentos antecipados nesta sexta-feira.

Na entrevista, Maradona fala de um dos momentos mais difíceis por que passou na vida, quando ficou perto da morte por causa de uma overdose. O ídolo argentino creditou a sobrevivência a filha Dalma.

“Consegui sair do coma graças à minha filha”, garante o lendário camisa 10.

A entrevista será exibida pelo Canale 5 , pertencente ao grupo Mediaset neste sábado, às 16h10, pelo horário de Brasília. Maradona falará sobre a vida pessoal, mas também sobre planos sobre o futuro.

Questionado sobre o desejo de ser técnico do Napoli, onde é ídolo, algum dia, o argentino garantiu que sim, “se as pessoas quiserem”.