Uma semana antes do confronto decisivo com o Peru pelas eliminatórias, no próximo dia 5, a Argentina – e o Manchester City – recebe uma má notícia. A imprensa do país noticia que o atacante Kun Agüero sofreu um acidente de carro em Amsterdã, onde estava para um show do cantor colombiano Maluma. O jogador teria fraturado uma costela e a previsão inicial é que fique até dois meses longe dos gramados.

Segundo notícias publicadas pela imprensa argentina em veículos como o “Olé”, o jornal “Clarín” e o canal “TyC Sports”, Agüero estaria em um táxi em direção ao aeroporto para regressar à Inglaterra. O jogador, de acordo com as informações do país, estava com o cinto de segurança. O carro teria perdido o controle e batido contra um poste de luz. O argentino está internado em um hospital da cidade. Não há informações sobre outros feridos no acidente.

Horas antes do acidente, Agüero e Maluma registraram em seus perfis nas redes sociais o encontro de ambos. O jogador, inclusive, presenteou o artista colombiano com uma camisa autografada do Manchester City (veja mais abaixo). O atacante estava de folga após a vitória por 2 a 0 contra o Shakhtar Donetsk na última terça-feira, pela Liga dos Campeões, quando perdeu um pênalti e desperdiçou a chance de tornar-se o maior artilheiro da história do City – ele tem 176 gols pelo clube no momento.

A imprensa argentina vivia a expectativa para que Agüero fosse titular nos dois próximos compromissos da Argentina pelas eliminatórias. Nos dois jogos anteriores, o atacante ficou no banco de reservas de Jorge Sampaoli. No entanto, desde os dois últimos compromissos da Albiceleste, o jogador marcou seis gols em cinco jogos pelo Manchester City.

O treinador da Argentina deve chamar um substituto para os duelos com Peru e Equador pelas eliminatórias. Nem a Afa, nem o Manchester City se manifestaram sobre o acidente. A Argentina encara o Peru na próxima quinta-feira, na Bombonera, e pega o Equador no dia 10 de outubro, no encerramento das eliminatórias.