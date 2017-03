Tweet no Twitter

Fora da partida contra o Ypiranga nesta quarta-feira (22), o atacante Carlos teve o resultado dos exames realizados na mão esquerda divulgados através da assessoria de imprensa do Inter. O jogador fraturou o local e precisará parar por até um mês.

O período informado vai de três a quatro semanas. O lance ocorreu no treinamento de terça-feira, durante a parte em que a atividade teve portões fechados. O jogador levou uma bolada na mão e precisou deixou o CT Parque Gigante. Sentia muitas dores, realizou exames imediatamente e ainda na terça passou por uma cirurgia.

O fato ocorreu logo em seguida ao melhor momento dele no time. Autor de dois gols contra o Sampaio Corrêa, ele havia reconquistado o posto de titular e atuaria ao lado de Nico e Brenner no trio ofensivo nesta quarta.

Sem ele, Antonio Carlos pode colocar Anselmo ou Seijas no meio e adiantar D’Alessandro ou ainda promover a substituição simples por Roberson ou Valdívia.

Completando um mês fora, Carlos perderá as partidas contra Ypiranga, São José, Cruzeiro-RS e quartas de final do Gauchão, ao menos. Além dos dois jogos contra o Corinthians pela Copa do Brasil.

Inter e Ypiranga jogam a partida das 19h30 (horário de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, pela nona rodada do Estadual.