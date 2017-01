TERRA

Considerado a maior joia da equipe do Flamengo, o atacante Vinícius Júnior deu seus últimos dribles e passes na Copa São Paulo de Futebol Júnior na última quinta-feira, contra o Corinthians, em jogo que terminou 2 a 1 para equipe paulista, na Arena Barueri. Observado de perto por olheiros de Barcelona e Atlético de Madrid, o garoto de 16 anos mostrou bastante abatimento com a queda, mas não quis nem falar sobre Europa.

“Eu já sabia dessa história de Barcelona, tenho acompanhado, mas não muda nada na minha cabeça, não. Estou só pensando aqui no Flamengo, em jogar meu futebol e fazer bem o meu trabalho. Infelizmente fomos eliminados aqui para o Corinthians, mas agora é levantar a cabeça, voltar para o Rio de Janeiro e dar sequência”, avaliou o jogador.

Dono de uma multa rescisória de 30 milhões de euros (equivalente a R$ 105 milhões) e um histórico excelente nas seleções de base, Vinícius já é cotado há alguns meses como possível solução da equipe profissional para as pontas. No ano passado, Éverton, Marcelo Cirino, Fernandinho, Gabriel e Emerson Sheik foram testados, mas nem um deles passou ileso de críticas.

Bastante humilde para tratar do assunto, Vinícius assegurou que não tem qualquer problemas em continuar na base por mais um ano. “O meu projeto para esse ano é ganhar muitos títulos na base e, se tudo der certo, subir para o profissional. Mas eu sei que o clube já tem um projeto para mim, não preciso pensar tanto nisso”, comentou o avante.

Principal destaque do Rubro-Negro no torneio sub-20, Vinícius também não escondeu a tristeza pelas chances perdidas durante a partida contra o Timão. Ainda no primeiro tempo, o atacante chegou a ter duas oportunidades cara a cara com o goleiro Filipe, mas perdeu ambas.

“Realmente o time deles é forte e mais experiente, mas acho que a gente perdeu chances demais. Eu mesmo tive dois lances ali para fazer, mas não consegui concluir. Se a gente tivesse aproveitado melhor as chances, poderia ter ficado com a vaga”, concluiu o jogador.