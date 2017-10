UOL ESPORTE

Roger tem pressa para voltar a jogar, mas o assunto é delicado e ele não quer deixar a ansiedade tomar conta da situação. Assim, o atacante do Botafogo irá procurar uma segunda opinião antes de realizar qualquer intervenção cirúrgica.

Na última semana, Roger divulgou o diagnóstico de que está com um tumor renal e terá de ficar afastado do futebol. A ideia inicial é que ele faça uma cirurgia para retirada de parte do material para a realização de uma biópsia, mas o atacante prefere ter cautela ao decidir sobre o tema.

De acordo com exames feitos pelo jogador, o tumor tem cerca de 3cm, está localizado um pouco acima do rim e não é tratado como câncer. Isso só acontecerá se a massa for identificada como maligna. Neste caso, o jogador teria que passar por uma cirurgia para tirar parte ou até um dos rins por completo.

Pela vontade do atleta em buscar uma segunda opinião, ainda não há nenhuma cirurgia marcada até o momento. A expectativa é que isso seja resolvido até sexta-feira, quando possivelmente haverá algum avanço neste sentido.

Roger não quer muito mais exposição além do que já teve. Apesar da força recebida do mundo do futebol, o atacante do Botafogo quer privacidade neste momento delicado da vida. Existe o medo de familiares próximos, como as filhas, ficarem sabendo de algo pela imprensa, por exemplo.

A única certeza no momento é que Roger não poderá mais atuar em 2017. Com isso, o Botafogo chegou a se reunir para debater a possibilidade de contratar algum jogador da posição para o restante da temporada. O departamento de futebol, porém, decidiu apostar nos jogadores do atual elenco. Sem o camisa 9, Brenner e Vinicius Tanque são as opções.