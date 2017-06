TERRA

O atacante Sassá foi oficialmente apresentado como jogador do Cruzeiro, na tarde desta terça-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Já com a camisa cinco estrelas, o polêmico atacante aproveitou para elogiar seu novo clube, disse que chega para uma grande agremiação e espera poder ter vida nova na carreira.

Questionado sobre as polêmicas no clube carioca e o tempo afastado dos gramados, por causa de problemas extra-campo, o atleta garantiu que as situações que viveu no Botafogo foram por questões de contrato com o time da estrela solitária.

“Quem acompanha tudo que aconteceu no Rio de Janeiro sabe exatamente qual foi o problema. Não foram problemas extracampo, mas contratuais. Acabei ficando um período afastado, mas já passou, estou feliz no Cruzeiro e espero ser feliz aqui”, garantiu o atleta que ressaltou ainda não ter deixado problemas no Botafogo.

“Não tenho mágoa do Botafogo. Tenho grandes amigos lá. O que aconteceu foram algumas brigas internas que perdi um pouco o clima lá. Mas foi o clube que me revelou e guardo com bastante carinho no meu coração. Futebol é complicado, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas estou focado no Cruzeiro, quero me destacar aqui e ser campeão”, acrescentou.

Sassá disse que está ansioso para vestir as cores do Cruzeiro em jogos oficiais. Segundo o atleta, em Belo Horizonte ele espera brigar por títulos grandes na carreira.

“O Cruzeiro é outra coisa, é time grande. Espero que a gente consiga brigar por coisas maiores, por títulos, e que tudo dê certo. Espero que eu possa fazer muitos gols, voltar a ser feliz. Passei um tempo afastado, mas estou focado, de cabeça boa e ansioso para voltar logo”, concluiu.