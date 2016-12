FOX SPORTS

O técnico do Corinthians, Fábio Carille, ‘entregou’ nesta terça-feira (27 de dezembro) que o clube já tem praticamente tudo certo com o atacante turco Kazim Richards, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba. Atleta que se destacou no Fenerbahce no começo da carreira, o avante de 30 anos chega para ser tanto uma opção pelos lados como para a função de centroavante, atualmente a cargo de Jô.

“O Kazim está andando bem, se é que já não fechou hoje pela manhã. Está andando, não sei se já acertou. Ele joga nas três posições da frente, acompanhamos desde o futebol turco”, disse o treinador, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Kazim é esperado em São Paulo para a realização dos exames médicos.

Um dos maiores responsáveis para a investida corintiana sobre o atleta do Coxa foi o volante Cristian, que atuou com o atleta durante sua passagem pela Turquia. Além dele, o meia Alex, outro que se destacou pelo Fenerbahce, também deu boas referências à comissão técnica corintiana.

“O Cristian jogou com ele, o Alex (ex-jogador) conhece muito bem, deu referências maravilhosas, é meu amigo”, avaliou Carille, que encarava a ausência de um pivô que segurasse a bola no ataque como um dos grandes problemas ofensivos e defensivos do clube. Sem ninguém para retê-la, o time era atacado mais do que o normal.

“A bola para com ele na frente, tem presença de área, podemos jogar com Jô e Kazim dentro da área. É bom ter alternativas dentro do grupo. Reconhecemos que a participação dele no Brasileiro com o Coritiba foi muito positiva”, encerrou o treinador corintiano, que já ganhou o próprio Jô e o jovem Luidy como contratações para o setor ofensivo.