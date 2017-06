FOX SPORTS

A notícia para a torcida do Vasco não é boa. O atacante Kelvin sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo e precisará passar por uma cirurgia. O diagnóstico foi recebido após realizar exames nesta quinta-feira (8 de junho). O atacante machucou logo no primeiro minuto da derrota por 5 a 2 para o Corinthians em São Januário. O atleta deixou o estádio de muletas.

A lesão do atacante é semelhante a sofrida por Zlatan Ibrahimovic na semifinal da Uefa Europa League, diante do Celta de Vigo, no Old Trafford. O sueco passou por cirurgia e deve retornar aos gramados em alguns meses. A situação de Kelvin é semelhante, mas, por ser mais novo, pode ter uma recuperação mais rápida.