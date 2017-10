TERRA

O Atlético Mineiro voltou a ser cobrado pelo Sporting-POR pela divida referente a compra do volante Elias. Desta vez, no entanto, o clube foi notificado pela Fifa, segundo o diário português, O Jogo.

A equipe portuguesa cobra o Galo um atraso de quatro meses no pagamento de R$7,54 milhões (2 milhões de euros). No valor o time português já calcula os juros.

Ainda de acordo com a publicação, o Galo tem 30 dias para quitar o valor ou negociar alguma forma para conseguir pagar o débito.

O Atlético assume a dívida. O Galo, no entanto, afirma conversar nos bastidores com membros da diretoria portuguesa para encontrar uma boa saída para os dois lados e resolver a situação.

Elias foi anunciado no fim de janeiro como reforço do Galo. O clube mineiro comprou 70% dos direitos do volante, dando um total de 2,5 milhões. Com futebol questionável e com atuação polêmica nos bastidores, o camisa 8 já é criticado em Belo Horizonte.