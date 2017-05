UOL

No início da tarde desta quinta-feira o Atlético-MG se acertou com o Internacional e contratou o meia Valdívia, por empréstimo de um ano. Antes mesmo de os clubes anunciarem de forma oficial o acordo, o jogador já desembarcou em Belo Horizonte, para realizar exames médicos e assinar contrato, que vai ter duração até o final do Campeonato Mineiro do ano que vem.

Na chegada ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Valdívia foi fotografado por torcedores, já com uma camisa comemorativa do Atlético, em alusão à quinta participação do clube mineiro na Copa Libertadores. Camisa igual que Elias usou quando chegou de Portugal.

Se no final de semana o técnico Roger Machado pediu para não falar ainda sobre Valdívia, nesta quarta-feira o treinador do Atlético analisou a contratação do meia. Após a derrota para o Paraná, por 3 a 2, pela Copa do Brasil, em Curitiba, o técnico atleticano destacou a importância de contar com um jogador da qualidade de Valdívia.

“É um jogador que eu vi muito, aparecer e se desenvolver no Internacional, é um jogador com talento muito grande e vai agregar. Vai chegar num momento decisivo e acredito que vai nos ajudar muito nesse ano de muitas competições e possibilidades de conquistas”.