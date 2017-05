TERRA

O Atlético-MG já acertou com o meia Valdívia. Entre o clube mineiro e o jogador de 22 anos está tudo definido para ele vestir a camisa preto e branca e disputar as competições que o Galo terá pela frente. O negócio, no entanto, segue emperrado com o clube gaúcho.

O time vermelho quer uma compensação financeira, algo não revelado por nenhuma das partes. O Galo tentou passar o zagueiro Erazo, mas a ideia não foi aprovada pelos lados do sul do país. Maicosuel é um nome que agrada a comissão técnica de Zago, mas neste caso a parte mineira não vê com bons olhos este desfecho.

“O Atlético-MG tem interesse, mas depende muito do Inter. É um jogador que o clube decidiu negociar e quando negocia um jogador deste nível a gente fica atento. Não tem uma perspectiva de definição por agora, mas a nossa parte estamos fazendo”, relatou o presidente atleticano, Daniel Nepomuceno.

Apesar de não dar perspectiva de definição nos próximos dias, o mandatário alvinegro espera ter uma resposta o quanto antes, mas reconhece que um atleta do nível de Valdívia agrada a vários clubes brasileiros.

“Não abro negociação, vocês me conhecem muito bem. Evidentemente um jogador deste nível interessa a outros clubes. O Inter está no papel dele, sabe que tem um jogador com interesse de no mínimo cinco grandes clubes do Brasil e está fazendo a negociação. Seria muito hipócrita da minha parte falar que não estaria interessado, claro que estou. Mas a negociação é sempre feita de clube por clube. Tivemos negociações com o Inter no ano passado e esperamos chegar em um acordo”, finalizou.

Valdívia não vive grande momento com a camisa do Inter. O jogador teve destaque em 2015, mas neste mesmo ano sofreu uma grave contusão, retornando no ano seguinte. Depois disso, passou por momentos bons e ruins e busca reencontrar seu melhor desempenho.