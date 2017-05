UOL

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (29) a contratação do técnico Ernesto Valverde como substituto de Luis Enrique, que deixou a equipe ao fim desta temporada. O treinador se reuniu com diretores do time catalão pela manhã e assinou contrato por duas temporadas. Ele será apresentado na próxima quinta-feira (01).

“Valverde tem habilidade, o julgamento, o conhecimento e a experiência. Ele promove os jovens jogadores e tem o jeito do Barcelona. Falei pessoalmente com ele, que está muito feliz e animado com o desafio de treinar o clube”, comentou o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu.

Valverde foi jogador do Barcelona entre 1988 e 1990. Aos 53 anos, o treinador estava desde 2013 no Athletic Bilbao, onde conquistou a Supercopa da Espanha de 2015 batendo justamente o Barça na final. Teve passagens de maior sucesso pela Grécia, onde treinou o Olympiacos em duas oportunidades e venceu três vezes o campeonato local.

“Ele é um bom profissional e é um grande fã do uso de tecnologia na formação e na gestão de jogadores”, acrescentou o mandatário.

Na última semana, Valverde deixou o comando do Athletic Bilbao sem explicar o motivo da saída e deu sinais de que seguiria rumo ao Barça. Segundo a imprensa espanhola, o treinador já havia opinado sobre futuros reforços antes mesmo do acerto. Ander Herrera, do Manchester United, e Hector Bellerin, do Arsenal, são nomes sugeridos pelo técnico.

Para fechar o negócio, o técnico teria feito apenas duas exigências ao Barcelona: levar o assistente Jon Aspiazu e o preparador físico Antonio Pozanco. Ambos trabalharam com ele no Athletic Bilbao.

Valverde deverá estrear pelo Barcelona no dia 22 de julho, nos Estados Unidos, em torneio de pré-temporada contra a Juventus. Também nos EUA, pela mesma competição, o Barcelona pegará o Manchester United (26 de julho) e o Real Madrid (29).