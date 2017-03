UOL

Assim como já havia feito na fase de classificação contra o Olímpia (PAR), o Botafogo novamente usou a bicicleta para chegar ao gol na Copa Libertadores. A obra-prima desta vez foi marcada pelo atacante Roger e serviu para abrir o placar do Alvinegro na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, da Argentina, no primeiro jogo das equipes no Grupo 1.

A “bike” anterior havia sido feita por Rodrigo Pimpão, o mesmo que foi o autor do gol da vitória na noite desta terça, quando chegou ao terceiro na competição.

O time de General Severiano agora dá uma pausa na Libertadores, onde só atuará dia 13 de abril, contra o Atlético Nacional, na Colômbia, e vira a chave para a Taça Rio, onde neste domingo, no estádio Nilton Santos (Engenhão), tem o clássico com o Vasco pela frente.

O jogo

O Botafogo iniciou a partida imprimindo seu ritmo. Explorando as jogadas aéreas com Roger centralizado na frente, o Alvinegro foi chegando até balançar a rede aos 33 minutos com o atacante. Após abrir o placar, porém, a equipe recuou demais e acabou sendo penalizada com o empate no segundo tempo numa linda cobrança de falta de Otero, onde a barreira abriu.

Coube, então, a Rodrigo Pimpão, sempre iluminado, brigar com os zagueiros pelo rebote e dar a suada vitória ao Alvinegro aos 33 do segundo tempo.

O melhor – Rodrigo Pimpão

Além do gol da vitória, o atacante se destacou por sua tradicional entrega, disputando todas as bolas, o que é importante em se tratando de Libertadores.

Linda festa!

A torcida do Botafogo fez uma linda festa na entrada da equipe em campo. Um enorme escudo do clube em 3D foi aberto e mais de 30 mil faixas de mão com a frase “Nilton Santos é fogo!” foram exibidas. Além disso, um foguetório com duração de oito minutos foi visto e ouvido.

A ideia inicial era que um novo mosaico fosse feito, mas torcida e diretoria não chegaram a um denominador comum, uma vez que a ideia dos alvinegros era utilizar a iluminação do estádio.

Preleção

Antes do jogo, as redes sociais do Botafogo divulgaram uma foto da preleção do técnico Jair Ventura no hotel onde a equipe estava concentrada:

Ingressos personalizados

O departamento de marketing do Botafogo tem inovado e, como mais uma forma de atrair o torcedor, tem disponibilizado ingressos personalizados com artes dos jogadores do elenco. Para o jogo desta terça-feira, figurou nos bilhetes o goleiro Gatito Fernández, herói da classificação diante do Olímpia (PAR). No jogo de ida, contra os paraguaios, Pimpão foi o escolhido. Já no confronto com o Colo-Colo, Camilo estampou a entrada.

Parabéns pra você!

O técnico Jair Ventura completou 38 anos justamente nesta terça-feira. Nas redes sociais, o Botafogo parabenizou seu treinador: