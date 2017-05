ESPN

Há duas semanas, o Botafogo se contentou com um empate contra o Barcelona, do Equador, chegando até a abdicar de lances para vencer. Muitos afirmaram que a equipe carioca lamentaria a chance desperdiçada. Dito e feito. Após apenas 12 dias, a equipe de Jair Ventura não foi nem sombra do que vinha fazendo na Copa Libertadores. E, diante do mesmo rival, mas dessa vez no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, perdeu por 2 a 0.

Houve lamento duplo para o Botafogo.

Isso porque um triunfo teria dado ao time a classificação para as oitavas de final com duas rodadas de antecedência. O motivo foi o triunfo do Atlético Nacional, da Colômbia, frente ao Estudiantes, da Argentina, por 4 a 1, em Medellín. Assim, o Barcelona avançou.

O time do Equador superou os botafoguenses no grupo 1 e soma agora dez pontos. O time de General Severiano tem sete, ainda na segunda colocação, e na briga. Atlético e Estudiantes têm três cada um, na terceira e quarta colocação da chave, respectivamente.

Os gols do Barcelona foram marcados ainda na primeira etapa. Aos 6 minutos, José Ayoví abriu o placar para os visitantes. Ele recebeu um lançamento no contra-ataque. Ganhou na corrida de Carli e ficou na cara de Gatito, sem vacilar.

Aos 23, em uma falha da defesa alvinegra, o Barcelona fez o segundo. Emerson Silva foi estabanado e perdeu a disputa para Jonatan Álvez. Gatito saiu mal do gol e o jogador do time equatoriano não vacilou na finalização. Ninguém podia acreditar.

A próxima partida do Botafogo na Libertadores será contra o Atlético Nacional, no dia 18 de maio, às 21h45 (de Brasília), novamente no estádio Nilton Santos.

Para se classificar, o time segue precisando de um simples triunfo.

O que deu errado?

O primeiro tempo foi de assustar qualquer torcedor do Botafogo.

Com um trio ofensivo – Pimpão, Sassá e Guilherme -, a equipe carioca não ameaçou a meta do Barcelona com perigo. Além disso, mostrou fragilidade na defesa.

Alguns torcedores chegaram a considerar o primeiro gol sofrido um acidente, e incentivaram os jogadores. Mas o segundo tento fez o estádio até ficar em silêncio. Ninguém podia acreditar com a derrota por 2 a 0 em menos de meia hora.

Nem mesmo o belo mosaico feito no estádio trouxe energia positiva. Os alvinegros exibiram mais de cinco mil mini escudos do Botafogo, além de um escudo maior que saiu de um dos lados da arquibanca do Nilton Santos, o Engenhão.

No segundo tempo, o time sofreu menos na defesa, mas diante de uma defesa bem armada não conseguiu fazer os gols necessários.

Foi a primeira derrota do Botafogo em casa pela Libertadores. A equipe tinha duas vitórias e um empate na fase de grupos. Nos jogos preliminares, foram duas vitórias, um empate e uma derrota – esta foi em Assunção, contra o Olimpia, jogo que venceu nos pênaltis.