O Botafogo foi derrotado pelo Estudiantes por 1 a 0, em partida disputada na noite desta quinta-feira, no estádio Centenário, em Quilmes, na Argentina. Mesmo perdendo, o Alvinegro carioca garantiu a classificação na primeira posição do Grupo 1 da Libertadores, por ter sido beneficiado com a derrota do Barcelona, do Equador, para o Atlético Nacional, da Colômbia. Brasileiros e equatorianos acabaram a primeira fase empatados com dez pontos ganhos, mas o saldo de gols deu o primeiro lugar ao time de General Severiano.

O Botafogo não realizou uma boa partida e desfalcado de Rodrigo Pimpão e Camilo, quase não ameaçou o gol do time argentino. Solari marcou o gol que definiu o resultado do jogo. A partida também marcou a despedida do meia Juan Sebastian Verón que decidiu se aposentar, aos 42 anos. Ele agora seguirá apenas como presidente do Estudiantes.

O jogo

Comandado pelo veterano Veron, o Estudiantes começou a partida com maior controle das ações. O Botafogo demorou a se encontrar no jogo e quando saía para o jogo, acionava sempre o lado esquerdo com a dupla formada por Victor Luis e Gilson.

Aos 11 minutos, Igor Rabello teve que mostrar agilidade para sair na cobertura da lateral esquerda para bloquear o cruzamento de Otero. Aos 13 minutos, Roger arrancou pelo meio, mas errou o passe para Guilherme que entrava livre pelo meio.

Aos 15 minutos, Sanchez cruzou e Carli chegou antes de Toledo e impediu que o atacante fizesse a conclusão.

O Botafogo não conseguia ficar com a bola e era obrigado a jogar em campo para tentar bloquear as investidas do time argentino. O time dirigido por Jair Ventura não conseguia chegar nas proximidades da área em condições de concluir.

Aos 24 minutos, sem que o Botafogo tivesse chutado uma bola sequer para o arco defendido por Andujar, o Estudiantes marcou o primeiro gol. Após cruzamento da esquerda, a zaga não conseguiu cortar e Solari entrou para desviar e colocar nas redes de Gatito Fernandez.

Só depois de sofrer o gol é que o Botafogo conseguiu chutar, pela primeira vez, contra o gol de Andújar. João Paulo bateu, de longe, e o goleiro portenho defendeu sem dificuldades.

Aos 32 minutos, o Estudiantes quase ampliou. Otero recebeu na área e chutou com grande perigo. O Botafogo só voltou a aparecer na área do time argentino aos 39 minutos quando Roger recebeu na entrada da área, colocou entre as pernas de um adversário, mas chutou mal, sem levar qualquer perigo.

O Alvinegro carioca aumentou a pressão e quase chegou ao empate, aos 42 minutos. Guilherme levantou para Roger que desviou de cabeça e Emerson Santos apareceu para concluir, mas a zaga bloqueou a conclusão.

Aos 45 minutos, novamente Emerson Santos apareceu para concluir. Ele apanhou o rebote do goleiro e mandou para fora, desperdiçando uma boa chance para deixar tudo igual.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com apenas uma alteração tática. Gilson passou a atuar na lateral esquerda e Victor Luís ocupou uma posição maisd adiantada. Logo aos dois minutos, o Estudiantes desperdiçou uma ótima chance de marcar o segundo gol quando Solari invadiu a área e tocou para Toledo, livre, mas o atacante mandou para fora.

O time brasileiro voltou um pouco melhor no segundo tempo, mas seguiu encontrando dificuldade para criar situações de gol. Aos 17 minutos, Gilson cruzou para Roger, mas Desábato chegou antes e aliviou o perigo.

Jair Ventura colocou o volante Fernandes e o atacante Joel, mas a produção do ataque alvinegro seguiu muito fraca, sem conseguir causar problemas para a defesa argentina.

Aos 32 minutos, Igor Rabelo cometeu falta dura na entrada da área, mas a cobrança de Cascini acabou nas mãos de Gatito. Aos 37 minutos, Gatito voltou a salvar o Botafogo. Ele conseguiu defender o chute de Toledo que entrou livre e ainda se antecipou a Solari que tentava pegar o rebote.

Aos 45 minutos, Joel tabelou com Fernandes e entrou na área, mas o goleiro Andújar saiu com precisão e ficou com a bola. Faltando dois minutos para acabar o jogo, Verón, misto de presidente e jogador, deixou o campo muito aplaudido, depois de ter anunciado sua despedida do futebol.

Atlético Nacional vence

No outro jogo do Grupo 1, o Atlético Nacional recebeu o Barcelona, do Equador, e venceu por 3 a 1. Os gols da equipe colombiana foram marcados por Moreno, Arreaga(contra) e Aimar(contra). Ayovi marcou para a equipe equatoriana.