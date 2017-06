UOL

Em amistoso realizado na Austrália nesta sexta-feira (9), o Brasil acertou duas bolas na trave no segundo tempo, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0 da Argentina, agora comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. Tite viu seu primeiro revés no comando da seleção brasileira após nove partidas (oito pelas Eliminatórias e um amistoso).

O Brasil foi para os vestiários com a desvantagem no placar após um gol de Mercado. Apesar disso, o jogo foi equilibrado no primeiro tempo. A Argentina teve maior posse de bola, mas a seleção comandada pelo técnico Tite adiantou a marcação e pressionou a saída de bola dos adversários.

Tite fez algumas mudanças e o Brasil encontrou espaço pelo meio e ficou mais agressivo no segundo tempo. Gabriel Jesus e Willian carimbaram duas bolas na trave na etapa complementar, mas não conseguiram evitar a derrota.

Na trave! Di María quase abre o placar para Argentina

O primeiro bom lance da partida veio com Di María aos seis minutos da etapa inicial. O jogador da seleção argentina arrancou pela esquerda, invadiu a área e chutou cruzado. A bola explodiu na trave, assustando o Brasil.

Brasil responde

Em boa troca de passes do Brasil, Renato Augusto recebeu e chutou forte de fora da área. Mas a bola subiu demais e passou por cima do gol de Romero.

Coutinho chega com perigo

Trocando passes com agilidade aos 21 minutos do primeiro tempo, Willian recebeu nas costas da zaga argentina e partiu até a área. Coutinho chegou livre pela direita e recebeu do jogador do Chelsea. O meia dominou, armou o chute, mas foi travado por Romero.

Fagner ‘sofre’ com Di María

Em seu grande teste pela seleção até o momento, Fagner teve problemas naquela que acaba sendo sua maior dificuldade: a marcação. Com a Argentina apostando em lances pela esquerda, os lances da seleção rival acabavam caindo sempre nas costas do lateral direito brasileiro. Todas as jogadas de perigo do time de Sampaoli nasceram pelo setor. Sobrecarregado na função, o ofensivo jogador do Corinthians pouco conseguiu passar da linha central e aparecer no ataque.

Argentina inaugura o marcador

A seleção argentina foi para os vestiários com vantagem no placar. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Messi tocou para Di María. O jogador cruzou na segunda trave, Otamendi cabeceou e a bola bateu na trave. Na sobra, Mercado mandou para o fundo das redes.

O Brasil iniciou o segundo tempo disposto a acabar com a desvantagem no placar. Aos 17 minutos da etapa inicial, a seleção perdeu duas chances incríveis. Livre na área, Gabriel Jesus driblou Romero e carimbou a trave. No rebote, Willian bateu de primeira e também mandou a bola para o poste.

Tite quer surpreender Sampaoli

Para deixar a seleção mais agressiva, Tite coloca Douglas Costa do lugar de Renato Augusto e testa Coutinho por dentro. A alteração foi para pressionar a marcação da Argentina já que Mercado ficou com dois jogadores para ficar em cima.

Jesus sai lesionado

Nos acréscimos da partida, Gabriel Jesus caiu no gramado após cotovelada de Otamendi dada no rosto do brasileiro. O jogador do Manchester City foi retirado de maca, sendo substituído por Taison.

Rivalidade já começa antes do apito inicial

Com problemas no deslocamento, os hermanos chegaram atrasados ao estádio Cricket Ground e solicitaram o adiamento da partida em alguns minutos – sugestão prontamente rechaçada pela CBF.

Neymar, Dani Alves e Firmino curtem férias

Tite convocou a seleção brasileira para os amistosos contra Argentina e Austrália sem Daniel Alves, Neymar e Firmino. O técnico resolveu dar um descanso, porque alguns desses jogadores não tinham férias desde 2013.

Thiago Silva: capitão pela 1ª vez desde 2014

Em sua “estreia” como titular na era Tite, Thiago Silva teve o privilégio de voltar a ser capitão do Brasil pela primeira vez desde 2014. O zagueiro, que não era titular da seleção desde 2015. É o oitavo capitão da seleção. Assim que assumiu, o treinador iniciou um rodízio. Em nove partidas, Miranda e Daniel Alves (2x), Renato Augusto, Filipe Luis, Fernandinho, Neymar e Robinho já tiveram a responsabilidade de liderar o time.