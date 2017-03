UOL

A vitória por 2 a 1 do Peru sobre o Uruguai na madrugada desta quarta-feira (29) confirmou matematicamente a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2018. A seleção, que bateu o Paraguai mais cedo por 3 a 0, é a primeira em todo o mundo a conquistar sua vaga via Eliminatórias, juntando-se ao país-sede, a Rússia, como os únicos dois confirmados no torneio até o momento.

Com 33 pontos e quatro rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas faltando, o Brasil não pode mais terminar fora das quatro primeiras posições, que dão vaga direta ao Mundial.

A quinta colocada, a Argentina, tem 22 pontos e teoricamente ainda pode ultrapassar a seleção brasileira. Para isso, porém, precisa vencer suas quatro últimas partidas – e como uma delas é contra o Uruguai, isso significa que o time celeste, atualmente com 23 pontos, chegaria no máximo a 32, terminando atrás do Brasil.

Após um início irregular sob o comando de Dunga, a classificação antecipada foi alcançada com um desempenho impressionante desde a estreia de Tite, em setembro. Foram oito vitórias em oito jogos, uma sequência inédita para o Brasil nas Eliminatórias. O resultado do Peru sobre o Uruguai apenas carimbou uma vaga que estava virtualmente garantida.

Desta forma, o Brasil se mantém como a única seleção do mundo a disputar todas as Copas na história. O Mundial da Rússia será a 21ª vez que a seleção brasileira jogará o principal torneio do futebol mundial.

Confira a campanha do Brasil nas Eliminatórias até aqui:

Com Dunga

08/10/15 – Chile 2 x 0 Brasil

13/10/15 – Brasil 3 x 1 Venezuela

13/11/15 – Argentina 1 x 1 Brasil

17/11/15 – Brasil 3 x 0 Peru

25/03/16 – Brasil 2 x 2 Uruguai

29/03/16 – Paraguai 2 x 2 Brasil

Com Tite

01/09/16 – Equador 0 x 3 Brasil

06/09/16 – Brasil 2 x 1 Colômbia

06/10/16 – Brasil 5 x 0 Bolívia

11/10/16 – Venezuela 0 x 2 Brasil

10/11/16 – Brasil 3 x 0 Argentina

16/11/16 – Peru 0 x 2 Brasil

23/03/17 – Uruguai 1 x 4 Brasil

28/03/17 – Brasil 3 x 0 Paraguai