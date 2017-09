VEJA

A seleção brasileira ficou no empate em 1 a 1 com a Colômbia, em Barranquilla, em jogo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2018, na tarde desta terça-feira. Willian e Falcao Garcia marcaram os gols da movimentada partida, que acabou sendo um bom teste para o Brasil rumo à Rússia.

Já classificado para o Mundial, o Brasil se manteve invicto sob o comando do técnico Tite na competição, com 9 vitórias e um empate, e na liderança isolada, com 37 pontos, 11 a mais que a própria Colômbia, segunda colocada neste momento.

O time colombiano começou o primeiro tempo pressionando a seleção brasileira, que evoluiu com o passar do tempo. A primeira chance clara de gol foi brasileira, aos 16 minutos, após escanteio cobrado na área, em que Fernandinho bateu pressionado pelo goleiro Ospina. Aos 27, Roberto Firmino teve chance em chute forte cruzado, que terminou em ótima defesa do goleiro do Arsenal.

Aos 32, a Colômbia criou boa chance em cabeceio de Radamel Falcao. No contra-ataque Neymar fez uma grande jogada na lateral entrou sozinho na área, tocou para Roberto Firmino, mas a bola foi desviada por Zapata e acabou saindo pela linha de fundo. Dez minutos depois, James Rodríguez cobrou falta por fora da barreira, mas Alisson agarrou sem dar rebote.

O primeiro tempo terminou de forma animadíssima, primeiro com a invasão de um simpático cachorro e depois com um golaço de Willian, que, após lançamento de Daniel Alves e passe de Neymar, acertou um belo chute da entrada da área, no ângulo do goleiro, aos 46 minutos.

Pressão colombiana

A Colômbia voltou pressionando na segunda etapa, enquanto o Brasil jogava no contra-ataque. Aos 10, Falcao Garcia marcou após cruzamento da direita, com uma belíssima cabeçada entre os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos. Quatro minutos depois, James Rodríguez cobrou outra falta perigosa, no pé da trave do gol de Alisson.

Até o fim da partida, poucas chances claras foram criadas, apesar de ambos times continuarem jogando pela vitória. A Colômbia ainda é segunda colocada, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai ainda nesta rodada. Na próxima recebem o Paraguai e podem se classificar para o Mundial em caso de vitória.