A rivalidade centenária entre Brasil e Uruguai, duas das principais seleções de futebol do mundo, possui diversos capítulos de felicidade para ambos os lados. Nos últimos anos, no entanto, o lado canarinho do clássico tem tido mais alegrias. Em duelo marcado para esta quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, os brasileiros entram em campo para defender uma sequência de mais de 15 anos sem derrota contra os uruguaios.

O último revés da Seleção diante do Uruguai aconteceu no distante ano de 2001. Naquele dia 1º de julho, em Montevidéu, os uruguaios conseguiram levar a melhor sobre o Brasil em jogo das Eliminatórias da Copa e venceram pelo placar de 1 a 0, garantindo o triunfo com um gol de pênalti de Magallanes. Desde então, oito jogos foram disputados, com cinco vitórias da equipe canarinho e três empates.

Apesar de sofrer nos primeiros anos de confronto, quando o Uruguai era uma das principais potências do futebol mundial, o Brasil leva vantagem também no retrospecto geral. Em um total de 74 partidas disputadas, os brasileiros possuem 34 vitórias e 20 derrotas. Outros 20 empates completam o histórico de jogos entre as seleções.

As glórias brasileiras são muitas diante dos uruguaios, porém, os rivais sul-americanos conseguiram levar a melhor em diversos confrontos de extrema importância para a história do clássico. Entre estes está o primeiro confronto entre as equipes, realizado no dia 12 de julho de 1916. Na ocasião, Brasil e Uruguai mediram forças pela Copa América daquele ano, realizada na Argentina, e os rivais conseguiram se sobressair com uma vitória por 2 a 1, com gols de José Tognola e Isabelino Gradín. O lendário atacante Arthur Friendenreich descontou para o time canarinho.