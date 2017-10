UOL ESPORTE

O time que vem goleando em seus jogos desta vez sofreu para vencer na Liga dos Campeões. O Manchester City venceu o Napoli por 2 a 1 nesta terça (17) graças à atuação de gala de Ederson. O goleiro defendeu um dos pênaltis da partida que tiraria a vitória dos ingleses. No ataque, outro brasileiro deixou o dele: Gabriel Jesus marcou o segundo gol do duelo.

O jogo teve dois momentos: o Manchester City foi dominante no primeiro tempo e concentrava a bola do meio campo para frente. A cada mínima oportunidade, saía jogando rápido com lançamentos certeiros e infiltrações perigosas. Bem diferente da etapa final.

Apesar de o City tentar várias jogadas de ataque, o Napoli cresceu em campo no segundo tempo e teve chance de ampliar e até mesmo empatar o duelo. Os 30 minutos finais de partida foram os mais quentes com os italianos pressionando bastante e o time de Guardiola com mais dificuldade para chegar à área. No final, Ederson foi determinante por defender pênalti ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Manchester City mantém a liderança tranquila do grupo F à frente do Napoli. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada da Liga dos Campeões, desta vez na casa dos italianos, no dia 1 de novembro.

Velocidade do ataque do City e o gol logo no começo

O Manchester City abriu o placar com 8 minutos de jogo. David Silva chegou no fundo do ataque e cruzou pra área, Kyle Walker chutou, a defesa do Napoli rebateu e voltou nos pés de Sterling, que mandou para o gol.

Gabriel Jesus deixou o dele

Aos 12 minutos, Sterling lançou para o ataque do City, a defesa rebateu, De Bruyne ficou com a bola e cruzou na velocidade pelo lado direito. Ele encontrou Gabriel Jesus na pequena área, que não perdoou e fez o segundo.

Manchester City ficou no “quase” duas vezes…

Em uma das tentativas, De Bruyne chutou de longe e a bola beijou o travessão. Logo depois foi a vez de Gabriel Jesus ficar no quase. A bola ficou para o brasileiro na pequena área. Jesus chutou e Koulibaly teve sangue frio para tirar a bola na linha.

…e o Napoli também: Ederson defendeu pênalti

O Napoli cresceu depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Aos 37 minutos, a melhor chance dos italianos diminuírem a vantagem no placar: Kyle Walker fez pênalti em Albiol. Mertens ficou a cara a cara com Ederson para a batida. O goleiro brasileiro brilhou e defendeu a cobrança com a perna. Foi o sexto pênalti contra o City na Champions que não entra.

Se Ederson é batido…Stones salva

Com rendimento abaixo do primeiro tempo, o Manchester City passou sufoco na etapa final e o Napoli quase diminuiu o marcador aos 19 minutos, quando Fernandinho errou na saída de bola e o ataque do Napoli aproveitou o erro. Ederson já estava batido no lance e a bola sobrou para Hamsik, com o gol livre de goleiro, mas o zagueiro Stones fez uma grande defesa de barriga.

Pênalti (2)

O brasileiro Fernandinho fez pênalti em Ghoulam. Desta vez foi Diawara quem bateu no cantinho esquerdo de Ederson, que não teve chance de defesa.

Tubarão na arquibancada

Se no Brasil o torcedor leva um porco ao estádio para assistir ao jogo do Palmeiras, no Etihad Stadium havia um tubarão. Um torcedor do Manchester City foi fantasiado do temido animal para o duelo contra o Napoli.