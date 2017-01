IG

O Paulista está desclassificado da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Após a denúncia feita pelo presidente do Batatais de que o zagueiro Brendon Matheus atuava como “gato” e se chama, na verdade, Heltton Matheus, a Federação Paulista de Futebol (FPF) excluiu o time de Jundiaí, que havia vencido a partida, válida pela semifinal da competição, por 5 a 1, e se classificado para a decisão, diante do Corinthians.

Antônio Olim, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), confirmou a exclusão do Paulista por conta da adulteração de identidade. “O regulamento é muito claro. Vamos dar prosseguimento nas investigações para saber se não tem um dirigente envolvido. Ele acabou prejudicando os 25 jogadores do Paulista que não disputarão a final”, afirmou Olim.

Ao contrário do que diz o regulamento da Copinha, o time não pegará um gancho de cinco anos sem poder participar do torneio e foi “absolvido” por Olim. Por outro lado, o delegado chamou Heltton diversas vezes de “criminoso”.

“Ele (Brendon) já vem jogando em outros times com este documento frio. O Paulista de boa fé aceitou o documento. Ele apresentou tudo certo. É tudo frio. O Paulista foi na boa fé. Se a gente ver que o Paulista estava envolvido, se tem alguém envolvido que vamos provar e investigar, vamos punir. Não é hora de punir o Paulista”, prosseguiu.

Brendon x Heltton

Heltton Matheus Cardoso Rodrigues nasceu em 24 de março de 1994 e tem, portanto, 22 anos, ou seja, idade acima do permitido para participar da competição. O verdadeiro Brendon (Brendon Matheus de Araújo Lima dos Santos), nome que consta no registro do jogador junto à FPF e também nas súmulas do time como zagueiro, nasceu dia 30 de junho de 1997 e tem 19 anos e está preso no Rio de Janeiro acusado de roubo e tráfico de drogas, conforme publicou o site da ” ESPN “, no domingo.

Será a primeira final de Copinha do Batatais em sua história. A decisão está marcada para acontecer no estádio do Pacaembu, às 10h desta quarta-feira (25), feriado na capital paulista por conta do aniversário da cidade.

Por outro lado, esta seria a segunda vez que o Paulista disputaria a decisão do torneio de juniores mais tradicional do País. Em 1997, justamente quando o Corinthians foi o adversário da final, o time de Jundiaí sagrou-se campeão. Na campanha deste ano, o Galo venceu todos os jogos da primeira fase e depois eliminou Atlético-GO, Red Bull Brasil, São Carlos, Chapecoense e Batatais, e tinha a melhor defesa da competição.