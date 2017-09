Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

FOX SPORTS

Depois de relutar em implantar o árbitro de vídeo em suas competições, a CBF finalmente cedeu. Em entrevista ao Globoesporte.com, o chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, coronel Marcos Marinho, declarou que o Campeonato Brasileiro terá o recurso já na próxima rodada.

“A decisão foi comunicada pelo presidente a nós, e vamos implementar na rodada do final de semana”, revelou Marinho. A entidade se recusava a aderir aos árbitros de vídeo pelo alto custo da operação, mas garantiu que terá a novidade, “não importa o que custar”.

A partida entre Corinthians e Vasco, no último domingo (17 de setembro), foi essencial para a CBF mudar seu posicionamento. Depois do gol de mão anotado por Jô, que garantiu a vitória aos paulistas, a entidade prometeu a Eurico Miranda que a implantação do árbitro de vídeo aconteceria.

Ainda não se sabe se o recurso será usado em outros campeonatos da CBF, como a Copa do Brasil. Estes detalhes serão decididos em uma reunião nesta segunda-feira (18).