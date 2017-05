FOX SPORTS

A Chapecoense é a nova líder do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, no último jogo da terceira rodada, o time dirigido por Vagner Mancini venceu o duelo regional com o Avaí por 2 a 0, na Arena Condá, e alcançou a ponta da tabela de classificação.

Com o resultado, a Chapecoense passou a somar os mesmos 7 pontos ganhos por Corinthians e Cruzeiro, mas leva vantagem no saldo de gols (um a mais). Já o Avaí tem apenas 1 ponto e figura na zona de rebaixamento.

Os dois times catarinenses voltarão a campo no próximo domingo. Às 19 horas, a Chapecoense defenderá a liderança contra o Cruzeiro, no Mineirão. Mais cedo, às 11 horas, o Avaí buscará a reabilitação contra o Sport, na Ressacada.

O jogo – Seis meses após a tragédia de Medellín, a Chapecoense foi a campo apoiada por sua torcida e tomou a iniciativa de atacar o Avaí, mais comedido em função de sua situação delicada na tabela.

Não demorou muito para a Chape abrir o placar. Aos 16 minutos, Luiz Antonio soltou o pé de longa distância e acertou travessão. Na sobra, Wellington Paulista recebeu a bola de Arthur e bateu cruzado, para dentro.

O Avaí até tentou se soltar a partir da desvantagem, mas esbarrou na falta de criatividade para envolver a rival, que voltou a crescer nos minutos finais do primeiro tempo.

Aos 37, após a defesa do Avaí afastar mal, Athur dominou, e a bola ficou com Reinaldo. O lateral esquerdo chutou rasteiro e com força para ampliar para os donos da casa antes do intervalo.

Tranquila com o que havia construído na etapa inicial, a Chapecoense trocou Wellington Paulista por Túlio de Melo no princípio da final. Pelo Avaí, o técnico Claudinei Oliveira respondeu com Diego Tavares na vaga do veterano Marquinhos. Depois, Lourenço substituiu Denilson.

O ritmo do jogo, então, caiu bastante, também em função da neblina em Chapecó. Com a visibilidade comprometida, a Chapecoense não precisou suar muito para inibir as investidas do Avaí e controlar a partida.

Nos minutos finais, houve tempo ainda para uma baixa de cada lado – Luiz Otávio foi expulso pela Chapecoense, enquanto Leandro Silva levou o cartão vermelho pelo Avaí. Para os torcedores da casa, pouco importava. A vitória que garantiu a liderança do Brasileiro foi festejada com gritos de “olé”.