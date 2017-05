ESPN

A Chapecoense pressionou muito e conquistou uma virada heroica nesta terça-feira pela Libertadores. O clube brasileiro era derrotado pelo Zulia-VEN até os 45 do segundo tempo, mas triunfou por 2 a 1 pela última rodada do Grupo 7 da Libertadores.

Jogando em casa, na Arena Condá, o clube catarinense contou com gols de Arthur Caike Andrei Girotto. O experiente venezuelano Juan Arango, de 37 anos, anotou o único tento dos visitantes.

Com o resultado, a Chapecoense fica com sete pontos no grupo e alcança a terceira colocação, garantindo vaga na Sul-Americana. O Zulia é o lanterna, com cinco. O Nacional-URU avança às oitavas com a segunda posição, somando oito tentos. O líder é o Lanús-ARG, com 13 – os argentinos bateram os uruguaios fora de casa por 1 a 0.

Mais cedo nesta terça, a entidade que regula o futebol sul-americano decidiu anular o triunfo da Chape sobre o Lanús fora de casa e declarar vitória argentina por 3 a 0. O imbróglio, conhecido como “caso Luiz Otávio”, ainda cabe recurso. A reversão da decisão daria a vaga no mata-mata da Libertadores aos brasileiros.

A Arena Condá não estava lotada para assistir à partida. Quem compareceu teve que enfrentar uma forte chuva em Chapecó que deixou a partida num ritmo mais lento. Apesar disso, os donos da casa dominaram o primeiro tempo.

Com mais posse de bola e mais finalizações, levaram perigo aos 22 minutos com cobrança de falta de Arthur Caike, que passou por cima do travessão. Cinco minutos depois, Wellington Paulista não conseguiu concluir boa jogada de Apodi.

Inferiores no duelo, foram os visitantes que abriram o placar. Aos 30, Sergio Unrein fez jogada pela esquerda e tocou para o meio da área. Jandrei não conseguiu cortar e o experiente Juan Arango empurrou para as redes.

Atrás no placar, a Chapecoense pressionou os venezuelanos. Por duas vezes, quase empatou em cruzamento a partir de bola parada dos pés Reinaldo.

Goleiro do Zulia fecha o gol

Na segunda etapa, os brasileiros perderam três oportunidades em sequência. Aos 17, reclamaram de pênalti após cabeçada de Rossi parar no braço do defensor. Um minuto depois, viram a jogada aérea de Arthur Caike ser salva em cima da linha. Novamente pelo alto, aos 19, Wellington Paulista mandou a bola na trave.

O domínio que já era enorme ficou ainda maior com a expulsão de Bello aos 25 da segunda etapa. Ele fez falta em Rossi e levou o segundo amarelo. Na cobrança da infração, Arthur chegou a marcar, mas fez falta no goleiro e o tento foi anulado.

Aos 33, o goleiro Vega brilhou e fez duas defesas incríveis, além de contar com mais uma finalização da Chape que explodiu no travessão. Aos 38, mais uma bola na trave da equipe verde: após cruzamento de Reinaldo, Wellington Paulista carimbou o poste outra vez.

Virada heroica

A Chapecoense parecia eliminada da possível vaga na Sul-Americana, mesmo com o recurso jurídico. Entretanto, os atletas não pararam de lutar e alcançaram uma virada inacreditável.

Com dois gols nos acréscimos, de Arthur Caike e Andrei Girotto, deram o triunfo para a torcida catarinense. Aos 45, Rossi iniciou a jogada e o atacante Arthur estufou as redes após bate-rebate na área.

Apenas um minuto depois, Rossi cruzou para Girotto desviar de cabeça e fazer explodir a Arena Condá. A justiça da vitória é inquestionável nos números: o time verde teve 29 finalizações contra 4 dos venezuelanos, dominando também 62% da posse de bola.

Agora, a Chapecoense volta a pensar no campeonato nacional. Na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, faz clássico catarinense contra o Avaí pela 3ª rodada da competição.