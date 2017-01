UOL

A Chapecoense apresentou na manhã desta quarta (04) os primeiros reforços para a temporada 2017 após o acidente com o avião da Lamia que matou 71 pessoas, entre eles, parte do elenco do clube catarinense. O zagueiro Douglas Grolli, o meia Nadson e o atacante Rossi foram apresentados na sede do clube, em Chapecó.

Os reforços foram apresentados oficialmente pelo presidente da Chape Plinio David De Nes.

Além dos três atletas que já foram apresentados oficialmente no clube nesta quarta, a Chapecoense ainda tem mais reforços confirmados como o goleiro Elias e o meia Dodô.