Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

TERRA

O ano de 2017 será marcado por uma mudança de ares para o brasileiro Oscar. Nesta sexta-feira, por meio de uma nota publicada em seu site oficial, o Chelsea confirmou a transferência do meio-campista de 25 anos de idade para o Shanghai SIPG.

Os clubes envolvidos na negociação não divulgaram valores, mas os chineses desembolsaram aproximadamente R$ 209 milhões pelo meia brasileiro, de acordo com a imprensa britânica. Em janeiro, data de sua chegada à China, Oscar reencontrará o português André Villas-Boas, técnico do Shanghai SIPG.

Contratado pelo Chelsea em 2012 após passar pelo Internacional, Oscar deixa o clube com 38 gols marcados em 203 partidas. Pelo clube britânico, o meia brasileiro conquistou os títulos do Campeonato Inglês 2015, da Copa da Liga 2015 e da Liga Europa 2013.

Em seu site oficial, além de noticiar a transferência, o Chelsea se despediu do jogador. “Agradecemos Oscar por seu maravilhoso trabalho a desejamos a melhor sorte em seu futuro”, diz a nota, acompanhada por um vídeo com os momentos marcantes do atleta pelo clube.