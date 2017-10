Tweet no Twitter

O atacante Roger, do Botafogo, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor renal na manhã deste domingo em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O procedimento de cerca de duas horas e meia foi bem-sucedido e o jogador já está no quarto descansando.

O atleta agora aguarda o resultado da biópsia para saber se o cisto é benigno ou maligno. Roger recebeu a visita de familiares e amigos. O médico do Botafogo, Christiano Cinelli, esteve no hospital acompanhando. Ele foi operado pelo doutor Raphael Rocha, especialista neste tipo de cirurgia.

Por ter descoberto o tumor em fase inicial, Roger não precisará passar por quimioterapia. Ele ainda deverá ficar mais dois dias internado em observação. Assim que receber alta, concederá coletiva ao lado dos médicos.

Artilheiro da equipe na temporada, o atacante não jogará mais este ano, porém já negocia com o Botafogo a renovação de contrato.