Após o polêmico adiamento do Atletiba no dia 19 de fevereiro, o maior clássico do futebol paranaense está confirmado para esta quarta-feira, 1º de março, às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada, e com transmissão inédita via Facebook e Youtube.

Na última segunda, Atlético e Coritiba utilizaram suas redes sociais para garantir a realização do jogo.

“Após adiamento da partida, O Clube Atlético Paranaense e o Coritiba entram em campo para disputar o clássico #Atletiba. Assista ao primeiro clássico da história do futebol brasileiro a ser transmitido exclusivamente pelas redes sociais!”, escreveram os clubes nos seus canais do Youtube.

O árbitro do clássico será Paulo Roberto Alves Jr., o mesmo do adiamento.

O polêmico cancelamento do Atletiba aconteceu há dez dias. Os dois clubes, insatisfeitos com os valores oferecidos pela TV Globo pelos direitos do estadual, decidiram fazer a transmissão independente do clássico através de suas redes sociais.

Com forte adesão dos torcedores, a Arena da Baixada estava pronta para o duelo, os times entraram em campo, e o árbitro fez o sorteio com os capitães, até que um representante da federação paranaense (FPF) disse que o clássico não poderia acontecer.

Segundo a alegação da entidade, a equipe de transmissão não estava devidamente credenciada e deveria deixar o gramado para o início do clássico.

Atlético e Coritiba bateram o pé em favor dos contratados e se negaram a disputar a partida sem a transmissão. Assim, o cancelamento aconteceu.

Desde o imbróglio, o Atlético-PR conseguiu se classificar para a fase de grupos da Libertadores, e o Coritiba demitiu o técnico Paulo César Carpegiani.