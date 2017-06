Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

ESPN

“E agora eu fiquei doce, igual caramelo. ‘Tô’ tirando onda de Camaro amarelo!”.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a Chevrolet, patrocinadora ofic jiial do Campeonato Brasileiro, distribuíram Camaros amarelos para os clubes participantes da Série A de 2017. E os veículos tiveram destinos diferentes, como passeios dos cartolas com o carrão, devolução, adaptação para uso em eventos com sócios e até mesmo o abandono.

A equipe da ESPN apurou junto às agremiações que fim levaram os automóveis, cerca de seis meses após o recebimento dos Camaros amarelos.

Procurada, a CBF diz que os presentes foram uma iniciativa da Chevrolet, em seu último ano como marca que batiza o Brasileirão – a cada ano do contrato em vigor com a montadora, os times da primeira divisão foram contemplados com um veículo diferente, a critério da própria empresa, sempre cedidos em comodato por um ano, como um Cruze cedido aos participantes de 2016.

Já os clubes disseram à reportagem que receberam o carro da Confederação junto à montadora. E é curioso comparar o que aconteceu com os Camaros de 2017 em posse das equipes.

No Vasco da Gama, por exemplo, relatos que chegaram à ESPN apontam que Eurico Brandão, o Euriquinho, filho do presidente cruzmaltino Eurico Miranda e hoje vice de futebol, é um dos que aproveitou o carro.

Com 38 anos, ele foi visto várias vezes chegando a São Januário de Camaro amarelo, em fato que chamou a atenção até de torcedores, que relataram nas redes sociais. Oficialmente, o clube diz que o veículo está, hoje, estacionado embaixo da sala da presidência.

Já no Palmeiras, o presidente Maurício Galiotte, além de pessoas do alto escalão alviverde, foram vistas utilizando o carro para ir a jogos da equipe no Allianz Parque.

O São Paulo estacionou o Camaro no Morumbi, tirou uma vez para ir ao CT Barra Funda e retornou ao estádio, onde desde então está parado, sem ser usado por ninguém. O Flamengo, por sua vez, não viu utilidade para o veículo e mandou devolver cerca de 20 dias atrás, enquanto o Fluminense aponta que foi pouco usado, encontrando-se hoje encostado no estacionamento das Laranjeiras.

O Botafogo, por sua vez, admitiu que alguns dirigentes usaram o automóvel após o recebimento junto à CBF. O clube apontou que o carrão encontra-se parado na garagem do shopping contíguo ao clube e raramente é usado pela diretoria, ?para não dizer que nunca foi utilizado’.

Por ter sido rebaixado à Série B, o Internacional foi o único grande clube que não recebeu o presente.

Enquanto isso, no arquirrival Grêmio, o carro é usado apenas quando os veículos de trabalho apresentam algum problema ou estão ocupados. O presidente Romildo Bolzan utilizou duas vezes, quando o seu carro pessoal teve de ir para a oficina. O cartola, no entanto, confidenciou ter achado a situação “constrangedora”.

O Santos foi outro que permitiu o uso por parte de seus cartolas – como o diretor Dagoberto dos Santos, o gerente de marketing Edu Resende, membros do Comitê de Gestão e também o chefe dos motoristas -, mas isso tem incomodado membros do Conselho, pois o time alvinegro é parceiro da Volvo e recentemente ganhou da patrocinadora dez veículos de luxo para uso de seus dirigentes.

Em outros clubes, o Camaro também causou rebuliço.

Na Chapecoense, por exemplo, o clube ficou temeroso por mandar adesivar o carro com o distintivo do time catarinense, uma vez que vai precisar devolver. Além do que, percebeu que o automóvel “bebe muita gasolina”. Assim, ficou encostado e foi preterido por modelos mais populares.

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro afirmou que “o Camaro chegou usado, não era zero quilômetro e não costuma ser utilizado”. No entanto, a equipe tem também um Cruze – outro veículo cedido anteriormente ao Camaro pela Chevrolet – que constantemente vai às ruas. E foi usado, inclusive, para buscar Sassá no aeroporto em sua contratação.

O Atlético-MG achou que o Camaro ia atrair muita atenção e, por isso, pediu para a montadora para trocar por um modelo menos “chamativo”. Já o América-MG disse que recebeu, mas pouco ficou com ele pois teve que devolver por ter sido rebaixado à segunda divisão, mas que “cuidou bem do carro porque estava em comodato”.

O Coritiba ficou com receio de causar danos ao Camaro amarelo, o que traria despesas, uma vez que o automóvel foi cedido em comodato. Para preservar o patrimônio e não correr riscos de prejuízos, o clube fez um seguro específico do veículo. O departamento de marketing até estudou algumas ações, mas acabaram não sendo realizadas.

Em Campinas, a Ponte Preta mantém o Camaro guardado dentro do Moisés Lucarelli e recorre ao automóvel quando precisa buscar jogadores em hotel, além do presidente. Somente motoristas ou funcionários assumiram a direção do veículo, que virou atração dentro do time do interior.

No Sport Recife, a reportagem apurou que o filho do presidente e atual diretor de futebol Rodrigo Barros é um dos que utiliza o carro, o que provocou controvérsia interna. O mandatário Arnaldo Barros, por sua vez, aponta que faz uso exclusivo do carro, que tentou trocá-lo, mas não foi atendido. “A cessão do Camaro em nada ajudou o Sport”, reclamou o dirigente.

Sem ser presenteado, um dos rivais de Pernambuco ironizou o agrado recebido pelo Sport. “O Santa Cruz não foi contemplado com tal benesse pela CBF. Aliás, mesmo que fizéssemos jus a esse presente, não é do nosso perfil andar de Camaro ou qualquer veículo do gênero”, disse o presidente Alírio Moraes.

O futebol baiano foi o lugar onde o Camaro amarelo acabou sendo melhor aproveitado. O Vitória, por exemplo, estampou seu símbolo nas laterais e criou uma ação junto a sócios-torcedores em dia com os pagamentos, em que eles participam das iniciativas e concorrem a passear dentro do luxuoso automóvel nos dias de jogos, indo até o Barradão de carona no carrão.

Já o Bahia, assim como outros times, recebeu o modelo Cruze ainda na gestão do presidente Fernando Schmidt, eleito para mandato-tampão, mas devolveu por julgar ser ‘jabá’ – presente em troca de vantagem, prática condenada no clube, especialmente, após a identificação de diversos gastos feitos por gestões anteriores junto a profissionais da imprensa.

O Camaro amarelo do time tricolor baiano se encontra hoje em seu CT em Salvador, o Fazendão, e está sendo preparado para ações de marketing, assim como no arquirival.

O Atlético-GO foi mais um que optou por trocar o Camaro por outro modelo mais discreto. “Usamos para trabalhos do clube. É de grande utilidade”, disse o presidente Maurício Sampaio. A equipe pegou, no lugar, um Cruze.

O Avaí de início considerou que gasta muito combustível, além de ser chamativo. Mesmo assim, foi usado pelo presidente Francisco Battistotti e diretoria durante o Catarinense em jogos mais próximos, ou em deslocamentos para a sede da Federação. Contudo, pela improdutividade do veículo, o mandatário pensou em colocar à disposição dos sócios, mas desistiu e hoje deixa estacionado na garagem da Ressacada. O dirigente também tentou trocar com a Chevrolet por outro modelo, mas não obteve êxito.

Por fim, o Corinthians e o Atlético-PRforam os únicos entre todas as equipes procuradas que não sabem o paradeiro do Camaro atualmente.

Pessoas ligadas à diretoria alvinegra admitiram terem recebido o carro, acrescentaram que, na época, o presidente Roberto de Andrade não quis usar, mas hoje em dia ninguém mais sabe onde se encontra o veículo, que, de acordo com essas e outras fontes, não está mais em nenhuma das sedes alvinegras.

O presidente do Furacão, Luiz Sallim Emed, por sua vez, revelou que o destino do carrão chegou a ser conversado internamente. “Sei que teve isso aí, mas não sei realmente se foi devolvido. Existia isso (do Camaro), discutimos essa questão, mas não sei como ficou, onde se encontra”, explicou.