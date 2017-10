O DIA

Rio – Em um clássico de muito pouco futebol, Flamengo e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1. Os gols foram marcados em erros incríveis dos dois clubes. O Tricolor abriu o placar em um gol contra bizarro de Pará e Rubro-negro deixou tudo igual com Réver, em um lance de falha grave da defesa do clube das Laranjeiras.

Com o resultado, o Fluminense se mantém fora da zona de rebaixamento e o Flamengo permanece no G-7 do Campeonato Brasileiro. As duas equipes, no entanto, continuam sem deslanchar na competição.

O Fluminense volta aos gramados no domingo em partida importantíssima contra o Avaí, no Maracanã. Já o Flamengo encara a Chapecoense, na Arena Condá, no mesmo dia.

O JOGO

O primeiro tempo entre Fluminense e Flamengo foi bastante equilibrado e de pouca inspiração técnica. A equipe das Laranjeiras começou melhor, mas com o passar do tempo, os rubro-negro acabaram retomando a posse bola. No entanto, as duas equipes não conseguiram modificar o placar.

O Fluminense começou o clássico mais ligado no Maracanã. Gustavo Scarpa teve a primeira boa chance ao arrancar e soltar a bomba, o goleiro Diego Alves se mostrou ligado e fez uma grande defesa, salvando a equipe da Gávea.

Logo depois, Marcos Junior teve uma boa chance. Após boa jogada de Marlon, o atacante tricolor invadiu a área e chutou de esquerda, novamente, o goleiro do Flamengo apareceu bem para defender.

Com o tempo, o Flamengo conseguiu conter o ímpeto inicial do rival e passou a ter mais a posse de bola. No entanto, o Rubro-negro não teve grandes oportunidades. A melhor acabou sendo em levantamento para área que Réver carimbou a trave de Diego Cavalieri.

Antes do intervalo, o Flu voltou a ter uma boa chance. Marlon fez boa jogada pela esquerda e cruzou, o artilheiro Henrique Dourado apareceu dentro da área, mas acabou cabecendo sem muita força, facilitando o trabalho de Diego Alves.

A segunda etapa começou em ritmo mais lento. As duas equipes com pouca movimentação. No entanto, o Fluminense abriu o placar em um lance inacreditável. Aos oito minutos, Henrique Dourado recebeu pela esquerda e cruzou, Pará tentou contar e acabou fazendo um golaço bizarro.

Atrás do placar, Reinaldo Rueda tentou mexer na equipe. Arão e Guerrero entraram nas vagas de Rodinei e Rômulo. No primeiro lance, o peruano teve uma grande oportunidade de gol e acabou cabecendo para fora.

O Flamengo tentava um sufoco, mas não conseguia criar grandes chances. Em uma delas, o Rubro-negro chegou ao empate. Em cobrança de falta, a zaga do Fluminense marcou bobeira e Réver apareceu livre para deixar tudo igual.

Os últimos minutos foram de muita tensão e poucas chances. O Flamengo tentava mais, só que desorganizado pouco criou. Os contra-ataques do Fluminense também não foram aproveitados e a partida terminou empatada.