A torcida do Flamengo saiu do Mané Garrincha na noite desta quarta-feira com amnésia. Não lembra mais quem é Jorge — aquele lateral-esquerdo promissor de 19 anos vendido ao Monaco, que gerou até protesto na sede do clube. Com mais uma exibição convicente, o herdeiro da posição, Miguel Trauco, voltou a ser decisivo. Foi dele o passe para o gol de Everton na vitória sobre o Grêmio por 2 x 0 na estreia dos dois clubes no Grupo B da Primeira Liga. O estreante colombiano Berrío aumentou o placar no segundo tempo.

Eleito o melhor jogador do último Campeonato Peruano, Miguel Trauco tem um início arrasador com a camisa rubro-negra: um gol e quatro assistências. Na estreia no Campeonato Carioca, nas Arena das Dunas, em Natal, contra o Boavista, fez um gol e deu assistências para o compatriota Guerrero e o meia Diego. No fim de semana, entregou presente para Mancuello na goleada sobre o Nova Iguaçu. Ontem, foi Everton foi o felizardo da vez.

A vitória de ontem deixa o Flamengo na liderança do Grupo B com três pontos. América-MG e Ceará empataram por 0 x 0 na estreia e soman um ponto cada. O Grêmio é o lanterna. O Flamengo volta ao Distrito Federal no próximo dia 16, quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o América-MG. O local escolhido é o Bezerrão, no Gama.

“A escolha pelo Bezerrão é para prestigiar o grande número de torcedores que temos nas outras cidades daqui, como o Gama. O Distrito Federal é o nosso maior reduto de sócios fora do Rio e queremos dar chance a todos de verem o Flamengo. Gostaria de trazer um clássico do Carioca pra cá, mas o regulamento exige neste ano que seja no Maracanã ou no Engenhão”, disse ao Correio Braziliense o presidente Eduardo Bandeira de Mello, no intervalo do jogo.

Por falar em clássico, o próximo compromisso do Flamengo é diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Primeiro tempo

Dirante de um Grêmio reserva e sem técnico no Mané Garrincha — Renato Gaúcho ficou em Porto Alegre trabalhando com os titulares e foi substituído pelo auxiliar Alexandre Mendes — era natural a pressão inicial do Flamengo. Com apenas três minutos de jogo, o time carioca, usando força máxima, criou duas chances de gol em bolas aéreas. Na primeira, Mancuello cobrou escanteio na cabeça de Réver e o zagueiro finalizou para fora. Em outro lance, novamente Mancuello alçou a bola na área e o volante Willian Arão mandou à esquerda do goleiro Bruno Grassi.

O Grêmio suportou o início elétrico do Flamengo e equilibrou o jogo. A torcida rubro-negra só voltou a gritar quando Everton deu um chapéu no ex-companheiro de time Fernandinho. A do Grêmio despertou em um chute fraco, de fora da área. Muralha pegou fácil.

O duelo voltou a ter emoção aos 37 minutos do primeiro tempo. Bruno Grassi quebrou a monotonia ao quase engolir um frango. Mancuello chutou e o goleiro quase jogou a bola para a própria rede. Conseguiu ser o herói de si mesmo ao se recuperar. Willian Arão tentou aproveitar o rebote, Rafael Vaz arriscou um voleio, mas a bola insistiu em não entrar.

O gol finalmente saiu aos 42 minutos. O peruano Trauco deu mais uma demonstração de que cheogou para fazer a torcida esquecer Jorge, vendido para o Monaco, da França. Diego iniciou jogada individual e devolveu para Trauco. Everton passou por trás da zaga pedindo a bola e o lateral serviu no tempo certo. Everton soltou uma bomba e abriu o placar no Mané Garrincha. Foi a quarta assistência de Trauco para gol em quatro jogos oficiais na temporada. Duas para Guerrero, uma para Diego e outra nos pés de Everton.

Na saída para o intervalo, Diego considerou o jogo difícil. “Eles (Grêmio) estão se fechando bem defensivamente, dificultando nosso trabalho, mas continuamos com a ideia fixa do que teríamos de fazer e por isso conseguimos o gol”, disse ao SporTV na saída do campo.

Segundo tempo

O Grêmio voltou pilhado e criou três chances de gol. De Porto Alegre, o técnico Renato Gaúcho mandou o auxiliar Alexandre Mendes tirar o voltante Michel para a entrada de Jael. Mais ofensivo, o tricolor assustou expôs fragilidades da defesa do Flamengo pelas pontas e nas bolas aéreas. Miller Bolaños obrigou Muralha a espalmar a bola para escanteio. Everton e Fernandinho, em sequência, também testaram o goleiro rubro-negro. Depois de uma trama entre Cortez e Fernandinho, Arão evitou o gol de empate.

Depois da pressão, foi a vez de outro gringo entrar em cena. O estreante colombiano Berrío entrou no lugar do argentino Mancuello e teve estrela. Diego cobrou escanteio, Guerrero cabeceou, Grassi espalmou, Réver finalizou e a bola sobrou livre para Berrío, de peixinho, estufar a rede pela primeira vez.