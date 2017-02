ESPN

Nem mais, nem menos. Com um jogo sem empolgar e sem correr riscos, o Corinthians exerceu o favoritismo contra a Caldense e venceu por 1 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Rodriguinho fez o único gol do jogo, aos 40 minutos da etapa inicial.

Pelo novo regulamento da competição, o time alvinegro foi a campo precisando apenas de um empate diante da equipe da quarta divisão nacional para seguir adiante. Fez mais do que o necessário. Agora, com a classificação, enfrentará o vencedor entre Brusque e Remo, que jogarão em 16 de fevereiro.

O Corinthians voltará a campo no sábado, quando receberá o Santo André na Arena, às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista. Na estreia pelo Estadual, os comandados de Fábio Carille venceram o São Bento por 1 a 0, em Sorocaba. Um dia depois, a Caldense atuará em casa, no Ronaldão, contra o América-MG, às 19h30, pelo Mineiro.

Rodriguinho deixa o Corinthians em vantagem

Em um primeiro tempo razoavelmente agitado, as duas equipes criaram algumas boas chances, mas as melhores foram as dos visitantes. Primeiramente, Marlone mandou por cima do alvo; mais tarde, Gabriel chutou rasteiro de dentro da área e acertou a trave.

Os mineiros tiveram duas ocasiões de gol com Ewerthon Maradona, que errou o alvo na primeira e parou em defesa de Cássio na segunda.

Aos 40 minutos, o gol sairia. Jô fez a proteção na área e tocou para Fagner, que cruzou na medida para Rodriguinho, livre, completar de cabeça para o alvo. Depois do gol, os mineiros quase empataram com uma bicicleta de Zambi, que saiu à direita da meta.

Domínio corintiano e classificação tranquila

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo foi lento, e os visitantes não tiveram muito problema em administrar a vantagem. Fellipe Bastos quase ampliou com uma cobrança de falta da meia-lua, que passou perto do ângulo. Mais tarde, Rodriguinho parou em Neguete. No escanteio, o goleiro ainda apareceu para defender após cabeceio de Jô.

Com o jogo sob controle, a equipe paulista manteve o panorama ao longo de toda a etapa final. O único susto veio aos 28min, quando Balbuena errou na saída de bola, Zambi avançou pelo campo de ataque e soltou uma bomba no meio do gol, que Cássio defendeu. Cinco minutos depois, Neguete caiu no canto para intervir depois de cabeceio de Pablo.

Fagner ainda assustaria com uma cobrança de falta que passou perto da meta. Mesmo criando boas chances de mexer novamente no marcador, o Corinthians não conseguiu, mas também não correu qualquer risco. Vitória simples e classificação assegurada.