Com o fim da primeira fase do Campeonato Paulista, os quatro grandes clubes do Estado começam a se preparar, a partir desta quinta-feira, para as quartas de final. Após a últimda rodada da primeira fase, Corinthians, que já estava classificado, venceu o Linense por 3 a 1 e conheceu seu adversário da próxima fase. Será o Botafogo de Ribeirão Preto. Os confrontos das quartas de final estão definidos:

Palmeiras x Novorizontino

Corinthians x Botafogo

São Paulo x Linense

Santos x Ponte Preta

A Federação Paulista de Futebol se reúne nesta quinta-feira, às 11h30, para definir as datas e os horários dos jogos das quartas. Neste ano, as partidas mata-mata serão de ida e volta e os grandes clubes decidem a vaga em casa por terminarem a primeira fase com melhor campanha.

REBAIXADOS

Audax Osasco e São Bernardo ficaram nas duas últimas posições na classificação geral e no ano que vem disputarão a Série A2 do Paulistão.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA

Corinthians 3 x 1 Linense

São Paulo 1 x 0 Linense

Ponte Preta 1 x 0 Palmeiras

Santos 3 x 1 Novorizontino