O Corinthians, enfim, tem um novo técnico. No início da tarde desta quinta-feira, o diretor de futebol Flávio Adauto e o gerente Alessandro Nunes anunciaram a efetivação de Fábio Carille no comando técnico do clube de Parque São Jorge.

O anúncio ocorre horas depois de o UOL Esporte confirmar a promoção de Carille, que deve contar com Osmar Loss, treinador do sub-20, como auxiliar para a próxima temporada.

“Parece que foi uma eternidade, mas não mais que uma semana entre o anúncio da saída do Oswaldo e agora o anuncio do Fabio Carille como novo técnico do Corinthians”, disse o diretor de futebol Flávio Adauto ao iniciar a entrevista desta quinta-feira.

A efetivação de Carille ocorre devido ao insucesso do Corinthians no mercado desde a saída de Oswaldo de Oliveira, demitido ao final do Campeonato Brasileiro após fracassar na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2017.

Antes de privilegiar um funcionário da casa, o Corinthians procurou Dorival Júnior (Santos), Guto Ferreira (Bahia) e Jair Ventura (Botafogo) para assumir o comando. Todos rejeitaram as investidas de Roberto de Andrade e companhia.

Marcelo Oliveira, vice-campeão da Copa do Brasil pelo Atlético-MG, também foi procurado nos últimos dias. O nome do também ex-treinador do Palmeiras, no entanto, sofreu rejeição por parte de algumas pessoas de dentro do clube.

Quem mais se aproximou de assumir o Corinthians foi Reinaldo Rueda, técnico campeão da Libertadores-2016 pelo Atlético Nacional-COL. O treinador se mostrou disposto a dirigir o clube, mas a diretoria desistiu do negócio na noite da última quarta-feira.

Diante das opções escassas no mercado depois das rejeições e desistência – no caso de Rueda -, Roberto de Andrade optou por efetivar Fábio Carille, que comandou o time interinamente nesta temporada, após a saída de Tite para a seleção brasileira.