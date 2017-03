TERRA

O meia Marlone, envolvido em negociação com o Atlético , não treinou no CT Joaquim Grava, na manhã desta quarta-feira. Agentes do jogador estiveram em Belo Horizonte para definir os últimos detalhes de sua transferência para o clube listrado.

É provável que a negociação finalize da seguinte maneira: Marlone chegue em Belo Horizonte para um empréstimo até dezembro. Em contrapartida, o Galo liberaria Clayton, pelo mesmo período, para o Corinthians .

O curioso é que os dois atletas já estiveram na mira dos clubes. O jovem Clayton estava na lista do Corinthians, em 2016, quando fez sucesso com a camisa do Figueirense e, por pouco, não fechou com o Timão. Já Marlone era pretendido pelo Galo no início de 2017, mas a negociação não finalizou.

Os dois jogadores não vivem bons momentos em seus clubes. Marlone teve certo espaço no Corinthians, mas esse ano não consegue repetir suas boas atuações. Já Clayton nunca conseguiu conquistar o coração dos atleticanos e sempre foi mais criticado do que elogiado.