O duelo aguardado entre líder e segundo colocado decepcionou os mais de 40 mil torcedores que compareceram à Arena Corinthians. Com um 0 a 0 e poucos lances de perigo, o time alvinegro manteve a vantagem de nove pontos em relação ao Grêmio. O Santos, nesta quinta-feira, pode assumir a segunda posição e diminuir a diferença para sete pontos.

O empate alcançado depois da derrota por 2 a 0 para o Bahia deixou o Corinthians com 59 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio chegou à marca de 50 pontos – os santistas somam 49 pontos e podem ir a 52 no caso de vitória sobre o Sport fora de casa.

O Corinthians enfrenta o Botafogo na próxima rodada do Brasileirão. O duelo será no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira às 20h. Já o Grêmio recebe o Palmeiras no domingo, em Porto Alegre, às 17h.

O melhor: Gabriel

O volante voltou ao time corintiano depois de cumprir dois jogos de suspensão por fazer gestos para a torcida do São Paulo no mês passado. Na cabeça de área, Gabriel conseguiu se destacar no desarme e até em alguns passes para o campo de ataque. Na etapa final, ele cansou e deu lugar a Fellipe Bastos.

O pior: Rodriguinho

O meio-campista do Corinthians não vive uma boa fase na temporada. Rodriguinho, novamente, errou passes no campo de ataque. Em muitos lances, proporcionou o contra-ataque ao Grêmio.

Vantagem corintiana pode cair

O Corinthians manteve os nove pontos de vantagem sobre o Grêmio, mas ainda pode ver o Santos diminuir a distância até a liderança. O time santista entra em campo nesta quinta-feira, em Pernambuco, contra o Sport. Se vencer, a diferença cai para sete pontos. Já o Palmeiras pode ficar a nove pontos do líder – a equipe alviverde recebe a Ponte Preta, no Pacaembu, também nesta quinta.

Grêmio toma a iniciativa

Mesmo atuando fora de casa, o Grêmio conseguiu levar mais perigo à meta nos primeiros 45 minutos do jogo. Bem fechado na defesa, os gaúchos conseguiram neutralizar os ataques do time da casa. Assim, restou ao Corinthians as bolas alçadas na área.

Luan volta e time gaúcho cresce

O atacante gremista voltou à equipe gaúcha depois de uma lesão muscular. Embora tenha sido bem marcado, Luan deu ritmo ao Grêmio e ajudou os visitantes a surpreender o Corinthians com uma postura ofensiva.

Corinthians quase marca com Jô

Sem conseguir sair da forte marcação imposta pelo Grêmio, o Corinthians abusou das bolas jogadas na área, sempre à procura do atacante Jô. Foi com o camisa 7 que quase balançou as redes. No lance, aos 25 minutos da etapa inicial, Jô conseguiu finalizar de cabeça entre os zagueiros gremistas. A bola bateu no chão e passou rente à trave.

Erros irritam a torcida corintiana

Com problemas para conseguir chegar à área do Grêmio, o Corinthians ainda viu alguns jogadores falharem em lances capitais. No ataque, Maycon e Rodriguinho erraram passes e foram criticados pela torcida. Na defesa, Pedro Henrique escorregou em uma jogada com Barrios, que quase foi às redes.

Segundo tempo fraco entre líder e vice-líder

Assim como em boa parte da primeira etapa, a decisão entre os primeiros colocados decepcionou. O primeiro chute perigoso ao gol só aconteceu depois dos 20 minutos do segundo tempo, com Maycon, que arriscou de fora da área a quase encobriu Marcelo Grohe.

Kazim discute coim torcedor à beira do campo

No segundo tempo, atacante turco se irritou com um torcedor que fez críticas ao time do Corinthians no setor oeste da arena de Itaquera. Marquinhos Gabriel interveio na situação e acalmou o reserva de Jô.

Heber supera as críticas

O árbitro Heber Roberto Lopes, que foi alvo da ira do presidente gremista Romildo Bolzan na véspera da partida, conseguiu passar despercebido na partida. no lance mais polêmico, os corintianos pediram pênalti em um lance envolvendo o zagueiro Geromel. O juiz nada assinalou e acertou.

Arena recebe casamento no gramado

Uma torcedora do Corinthians conseguiu realizar o sonho de casar em pleno gramado da Arena Corinthians. A cerimônia, que uniu Thamara e Daniel, ocorreu no intervalo da partida. O inusitado casamento em Itaquera só foi possível depois de um apelo de Thamara ao apresentador Luciano Huck.