O Corinthians comunicou na tarde desta terça-feira que foi procurado pelo Internacional para uma possível troca entre os meias Valdivia e Giovanni Augusto, mas que, após uma conversa com o armador corintiano, decidiu que ele fica no Parque São Jorge. Apesar da permanência de Giovanni, porém, não há qualquer conclusão sobre uma desistência no negócio envolvendo o jogador colorado.

A decisão pela continuidade do contrato com o camisa 17, que tem validade até dezembro de 2019, se deu quase que totalmente por parte dele, já que o jogador assegurou à diretoria que vai melhorar seu rendimento em 2017. Mesmo sem convencer a torcida desde que foi contratado, Giovanni mantém certa regularidade na equipe titular do Corinthians e dificilmente foi colocado na reserva pelos treinadores que passaram pelo clube.

Mesmo que o Corinthians não comunique uma desistência na contratação de Valdivia, porém, o negócio ficou mais difícil. Apesar de ser encarado como uma boa vitrine para o jovem de 22 anos mostrar seu futebol, o clube alvinegro precisaria convencer os gaúchos que um empréstimo sem contrapartida é uma boa opção. Outra tentativa seria pela compra dos direitos econômicos do jogador, em baixa atualmente, mas o clube não dispõe de dinheiro em caixa para essa transação.

A inclusão de outros atletas no negócio não é impossível, mas o Inter não demonstra interesse nos jogadores “encostados” do elenco corintiano. O único que seduz a equipe de Porto Alegre é o também armador Guilherme, mas o atleta é outro que não vê com bons olhos a ida para um time que disputará a Série B do Brasileiro.