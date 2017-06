Tweet no Twitter

Se a atuação não foi a esperada, o Corinthians pelo menos comemora o resultado obtido contra o Patriotas, nesta quarta-feira, em Tunja, na Colômbia. Depois de uma atuação ruim na maior parte do tempo, o Timão buscou o empate por 1 a 1 aos 46 minutos do segundo tempo em uma cabeçada do paraguaio Balbuena e ficou mais perto da vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A equipe dirigida por Fábio Carille se classifica com um empate sem gols no confronto da volta, dia 26 de julho, em Itaquera. Caso o placar se repita, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar pega nas oitavas de final o vencedor do duelo entre Racing, da Argentina, e Independiente Medellín, da Colômbia.

O Corinthians não perde desde o dia 19 de março, data da derrota por 1 a 0 para a Ferroviária, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista. São 24 partidas sem ser batido. Neste período de invencibilidade, o Timão conquistou o estadual e disparou na liderança do Brasileirão, com 26 pontos – enfrenta o Botafogo, domingo, às 16h, na arena, pela 11ª rodada.

O JOGO

Em ritmo lento, o Corinthians não fez questão de atacar no primeiro tempo. Como de costume nas partidas fora de casa, o Timão entregou a bola ao adversário e esperou. Sem muita qualidade técnica, o Patriotas em nenhum momento exerceu uma forte pressão, mas chegou ao gol aos 30 minutos. Maurício Gómez recebeu cruzamento pela esquerda e chutou cruzado. A bola ainda desviou em Fagner antes de entrar. No fim, Kazim teve chance a chance de empate e desperdiçou.

Carille optou por não mexer na equipe no intervalo, e a atuação seguiu a mesma no segundo tempo. O Corinthians errou muitos passes e praticamente não levou perigo. Robayo acertou a trave em cabeceio na área. Apenas Fagner assustou ao cobrar falta que Villete espalmou. Cássio ainda fez duas ótimas defesas e evitou uma derrota que diminuiria as chances de classificação em São Paulo. Mas o que parecia impossível aconteceu. Aos 46, Balbuena apareceu livre na área, desviou de cabeça e salvou o Timão da derrota.