O Corinthians estará no jogo de abertura da Florida Cup-2018. O Timão vai enfrentar o PSV, no dia 10 de janeiro, no torneio de pré-temporada. O outro adversário será o Glasgow Rangers, no dia 13 de janeiro.

Além do Corinthians, os representantes brasileiros serão Atlético-MG e Fluminense. O Tricolor, inclusive, foi, ao lado do Legia Varsóvia, um dos dois últimos times a serem confirmados no evento. O Flu também jogará contra o PSV, mas no dia 12 de janeiro, e encerrará a participação no dia 15, contra o Barcelona de Guayaquil.

– O Fluminense volta à Florida Cup. É um formato diferente. O Aber já esteve aqui, ele insistiu que o Fluminense voltasse. Acho importante para nossa marca, nossos patrocinadores – disse Marcus Vinícius Pinto, CEO do Flu.

JOGOS DA FLORIDA CUP-2018

10/1 – Corinthians x PSV

11/1 – Atlético-MG x Glasgow Rangers

12/1 – PSV x Fluminense

13/1 – Glasgow x Corinthians / Barcelona de Guayaquil x Legia Varsóvia

14/1 – Atlético Nacional (COL) x Atlético-MG

15/1 – Fluminense x Barcelona de Guayaquil

20/1 – Legia Varsóvia x Atlético Nacional