O Corinthians espera por São Paulo ou River Plate-ARG na decisão da Florida Cup. Na noite desta quarta-feira, o time alvinegro venceu o Vasco por 4 a 1 na semifinal do torneio de pré-temporada, realizado nos Estados Unidos.

Camacho, Rodriguinho, Kazim e Marquinhos Gabriel fizeram os gols da equipe paulista, enquanto Eder Luis balançou as redes para os cariocas. Como de curiosidade, os três primeiros gols foram bonitos e saíram ainda nos 45 minutos iniciais.

A Florida Cup é a primeira oportunidade para alguns clubes brasileiros de fazerem testes mais fortes na pré-temporada. Até por esse caráter amistoso, o Corinthians fez as 11 alterações, enquanto o Vasco fez oito.

O Corinthians agora volta a campo pela competição no sábado, às 21h. O Vasco joga no mesmo dia na disputa de terceiro lugar, às 18h15.

Jogo dos gols bonitos

O primeiro tempo do jogo pode ser definido como o momento bonito da partida. Foram três gols – e todos com algum toque de beleza.

O Corinthians, por exemplo, fez seus dois gols de maneiras bem parecidas. Aos 20 minutos, Camacho arrancou pelo meio e tocou para Rodriguinho. O meia devolveu de calcanhar e deixou o companheiro na cara do gol para abrir o placar.

No fim do primeiro tempo, Marlone arrancou pelo meio e tocou para Romero. Sem marcação da defesa vascaína, que havia avançado para fechar o espaço para o camisa 7, o paraguaio devolveu de primeira e viu Marlone chutar na saída de Martin Silva.

O gol do Vasco também teve um toque próprio. O experiente Eder Luis recebeu na ponta esquerda e olhou para área. Em vez, de cruzar, porém, decidiu arriscar: a bola fez a curva e morreu no ângulo esquerdo do goleiro Cássio.

Mudanças

Na segunda etapa, o técnico do Corinthians, Fabio Carille, fez o que havia prometido na véspera: entrou na segunda etapa com um time novo em campo. Já Cristóvão Borges optou por realizar as substituições que tinha direito ao longo da segunda etapa.

Aos 39 minutos, saiu o último gol do jogo. Marquinhos Gabriel aproveitou falha de Rodrigo, ficou coma bola e cruzou. No meio da área, o turco Kazim cabeceou e fez o terceiro. O recém-contratado ainda deu uma assistência para Marquinhos Gabriel fehou o placar.