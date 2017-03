FOX SPORTS

Inaugurada há quase três anos, a Arena Corinthians pode enfim chegar a uma solução para os seus naming rights. Neste domingo (5 de março), o jornalista Gabriel Mascarenhas, da coluna Radar On-Line, da revista Veja, divulgou que o Timão negocia atualmente com duas companhias aéreas.

Segundo a publicação, a Qatar Airways e a Turkish Airlines brigam pelo nome do estádio do clube paulista, além do patrocínio máster na camisa alvinegra. O valor, de acordo com a revista, é de 24 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) por temporada e envolve as duas propriedades.